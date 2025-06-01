SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gemini
Radik Nurmukhametov

Gemini

Radik Nurmukhametov
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
75 (75.75%)
Loss Trade:
24 (24.24%)
Best Trade:
939.99 RUB
Worst Trade:
-1 881.59 RUB
Profitto lordo:
18 306.60 RUB (11 010 pips)
Perdita lorda:
-7 749.53 RUB (5 152 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 047.48 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
3 469.75 RUB (7)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
60.33%
Massimo carico di deposito:
83.72%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
48 (48.48%)
Short Trade:
51 (51.52%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
106.64 RUB
Profitto medio:
244.09 RUB
Perdita media:
-322.90 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-217.71 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-1 881.59 RUB (1)
Crescita mensile:
4.99%
Previsione annuale:
64.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.37 RUB
Massimale:
1 881.59 RUB (10.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (1 170.10 RUB)
Per equità:
25.06% (5 395.05 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDrfd 64
EURUSDrfd 35
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDrfd 155
EURUSDrfd 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDrfd 5.2K
EURUSDrfd 621
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +939.99 RUB
Worst Trade: -1 882 RUB
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 047.48 RUB
Massima perdita consecutiva: -217.71 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
Non ci sono recensioni
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gemini
30USD al mese
21%
0
0
USD
168K
RUB
18
100%
99
75%
60%
2.36
106.64
RUB
25%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.