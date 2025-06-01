SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Couple
Radik Nurmukhametov

Couple

Radik Nurmukhametov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
184
Gewinntrades:
130 (70.65%)
Verlusttrades:
54 (29.35%)
Bester Trade:
2 622.60 RUB
Schlechtester Trade:
-2 436.19 RUB
Bruttoprofit:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Bruttoverlust:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4 848.29 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 848.29 RUB (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
67.06%
Max deposit load:
83.72%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
81 (44.02%)
Short-Positionen:
103 (55.98%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
90.20 RUB
Durchschnittlicher Profit:
335.06 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-499.27 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-4 512.41 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 656.53 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
-3.12%
Jahresprognose:
-37.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.37 RUB
Maximaler:
11 302.65 RUB (32.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.67% (11 302.65 RUB)
Kapital:
25.06% (5 395.05 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDrfd 93
EURUSDrfd 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDrfd 110
EURUSDrfd 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDrfd 4.1K
EURUSDrfd 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 622.60 RUB
Schlechtester Trade: -2 436 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 848.29 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 512.41 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
Keine Bewertungen
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
