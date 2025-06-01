- Wachstum
Trades insgesamt:
184
Gewinntrades:
130 (70.65%)
Verlusttrades:
54 (29.35%)
Bester Trade:
2 622.60 RUB
Schlechtester Trade:
-2 436.19 RUB
Bruttoprofit:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Bruttoverlust:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4 848.29 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 848.29 RUB (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
67.06%
Max deposit load:
83.72%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
81 (44.02%)
Short-Positionen:
103 (55.98%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
90.20 RUB
Durchschnittlicher Profit:
335.06 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-499.27 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-4 512.41 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 656.53 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
-3.12%
Jahresprognose:
-37.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.37 RUB
Maximaler:
11 302.65 RUB (32.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.67% (11 302.65 RUB)
Kapital:
25.06% (5 395.05 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
