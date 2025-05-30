SinyallerBölümler
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
XMGlobal-Real 44
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 587
Kârla kapanan işlemler:
982 (61.87%)
Zararla kapanan işlemler:
605 (38.12%)
En iyi işlem:
4.30 USD
En kötü işlem:
-6.91 USD
Brüt kâr:
218.74 USD (261 910 pips)
Brüt zarar:
-242.44 USD (273 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (5.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.24 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.91%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
811 (51.10%)
Satış işlemleri:
776 (48.90%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.22 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.44 USD (5)
Aylık büyüme:
-8.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.70 USD
Maksimum:
32.01 USD (18.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.04% (31.15 USD)
Varlığa göre:
17.73% (45.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYmicro 270
EURUSDmicro 196
USDJPYmicro 182
USDCHFmicro 171
AUDUSDmicro 148
USDCADmicro 148
EURJPYmicro 68
GBPUSDmicro 67
EURGBPmicro 29
EURAUDmicro 28
AUDNZDmicro 27
AUDJPYmicro 25
EURCADmicro 22
GBPAUDmicro 22
NZDUSDmicro 21
CADJPYmicro 18
AUDCADmicro 18
GBPNZDmicro 18
GBPCADmicro 16
GBPCHFmicro 16
EURNZDmicro 15
NZDJPYmicro 14
AUDCHFmicro 9
NZDCHFmicro 9
CADCHFmicro 8
EURCHFmicro 7
CHFJPYmicro 7
NZDCADmicro 6
GOLDmicro 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYmicro -6
EURUSDmicro -1
USDJPYmicro 14
USDCHFmicro -22
AUDUSDmicro 8
USDCADmicro 3
EURJPYmicro -1
GBPUSDmicro -5
EURGBPmicro 1
EURAUDmicro -5
AUDNZDmicro -3
AUDJPYmicro 0
EURCADmicro -1
GBPAUDmicro 2
NZDUSDmicro -1
CADJPYmicro -2
AUDCADmicro 0
GBPNZDmicro -2
GBPCADmicro 0
GBPCHFmicro 1
EURNZDmicro 0
NZDJPYmicro -1
AUDCHFmicro 1
NZDCHFmicro -3
CADCHFmicro -3
EURCHFmicro 1
CHFJPYmicro 1
NZDCADmicro 0
GOLDmicro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYmicro -6.2K
EURUSDmicro -383
USDJPYmicro 20K
USDCHFmicro -17K
AUDUSDmicro 8.6K
USDCADmicro 6.4K
EURJPYmicro -949
GBPUSDmicro -5K
EURGBPmicro 936
EURAUDmicro -7.2K
AUDNZDmicro -4.7K
AUDJPYmicro 29
EURCADmicro -2K
GBPAUDmicro 2.6K
NZDUSDmicro -879
CADJPYmicro -2.8K
AUDCADmicro 588
GBPNZDmicro -3.2K
GBPCADmicro -400
GBPCHFmicro 726
EURNZDmicro 190
NZDJPYmicro -543
AUDCHFmicro 1.2K
NZDCHFmicro -2.1K
CADCHFmicro -2.2K
EURCHFmicro 815
CHFJPYmicro 1.2K
NZDCADmicro -566
GOLDmicro 700
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.30 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
İnceleme yok
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
