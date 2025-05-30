- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 587
Kârla kapanan işlemler:
982 (61.87%)
Zararla kapanan işlemler:
605 (38.12%)
En iyi işlem:
4.30 USD
En kötü işlem:
-6.91 USD
Brüt kâr:
218.74 USD (261 910 pips)
Brüt zarar:
-242.44 USD (273 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (5.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.24 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.91%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
811 (51.10%)
Satış işlemleri:
776 (48.90%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.22 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.44 USD (5)
Aylık büyüme:
-8.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.70 USD
Maksimum:
32.01 USD (18.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.04% (31.15 USD)
Varlığa göre:
17.73% (45.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|270
|EURUSDmicro
|196
|USDJPYmicro
|182
|USDCHFmicro
|171
|AUDUSDmicro
|148
|USDCADmicro
|148
|EURJPYmicro
|68
|GBPUSDmicro
|67
|EURGBPmicro
|29
|EURAUDmicro
|28
|AUDNZDmicro
|27
|AUDJPYmicro
|25
|EURCADmicro
|22
|GBPAUDmicro
|22
|NZDUSDmicro
|21
|CADJPYmicro
|18
|AUDCADmicro
|18
|GBPNZDmicro
|18
|GBPCADmicro
|16
|GBPCHFmicro
|16
|EURNZDmicro
|15
|NZDJPYmicro
|14
|AUDCHFmicro
|9
|NZDCHFmicro
|9
|CADCHFmicro
|8
|EURCHFmicro
|7
|CHFJPYmicro
|7
|NZDCADmicro
|6
|GOLDmicro
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|EURUSDmicro
|-1
|USDJPYmicro
|14
|USDCHFmicro
|-22
|AUDUSDmicro
|8
|USDCADmicro
|3
|EURJPYmicro
|-1
|GBPUSDmicro
|-5
|EURGBPmicro
|1
|EURAUDmicro
|-5
|AUDNZDmicro
|-3
|AUDJPYmicro
|0
|EURCADmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|2
|NZDUSDmicro
|-1
|CADJPYmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|GBPNZDmicro
|-2
|GBPCADmicro
|0
|GBPCHFmicro
|1
|EURNZDmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|AUDCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-3
|CADCHFmicro
|-3
|EURCHFmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|NZDCADmicro
|0
|GOLDmicro
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPYmicro
|-6.2K
|EURUSDmicro
|-383
|USDJPYmicro
|20K
|USDCHFmicro
|-17K
|AUDUSDmicro
|8.6K
|USDCADmicro
|6.4K
|EURJPYmicro
|-949
|GBPUSDmicro
|-5K
|EURGBPmicro
|936
|EURAUDmicro
|-7.2K
|AUDNZDmicro
|-4.7K
|AUDJPYmicro
|29
|EURCADmicro
|-2K
|GBPAUDmicro
|2.6K
|NZDUSDmicro
|-879
|CADJPYmicro
|-2.8K
|AUDCADmicro
|588
|GBPNZDmicro
|-3.2K
|GBPCADmicro
|-400
|GBPCHFmicro
|726
|EURNZDmicro
|190
|NZDJPYmicro
|-543
|AUDCHFmicro
|1.2K
|NZDCHFmicro
|-2.1K
|CADCHFmicro
|-2.2K
|EURCHFmicro
|815
|CHFJPYmicro
|1.2K
|NZDCADmicro
|-566
|GOLDmicro
|700
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.30 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
28
99%
1 587
61%
98%
0.90
-0.01
USD
USD
18%
1:300