- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 226
利益トレード:
1 341 (60.24%)
損失トレード:
885 (39.76%)
ベストトレード:
4.30 USD
最悪のトレード:
-6.91 USD
総利益:
288.45 USD (358 325 pips)
総損失:
-324.08 USD (372 481 pips)
最大連続の勝ち:
19 (5.53 USD)
最大連続利益:
13.24 USD (10)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
10.63%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
1 115 (50.09%)
短いトレード:
1 111 (49.91%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.22 USD
平均損失:
-0.37 USD
最大連続の負け:
11 (-2.88 USD)
最大連続損失:
-8.44 USD (5)
月間成長:
-6.08%
年間予想:
-73.82%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.06 USD
最大の:
45.37 USD (26.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.10% (45.37 USD)
エクイティによる:
20.71% (27.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|344
|USDJPYmicro
|307
|EURUSDmicro
|284
|USDCHFmicro
|207
|USDCADmicro
|187
|AUDUSDmicro
|178
|EURJPYmicro
|115
|GBPUSDmicro
|86
|GBPNZDmicro
|52
|EURAUDmicro
|43
|AUDJPYmicro
|39
|GBPAUDmicro
|38
|AUDNZDmicro
|37
|EURGBPmicro
|33
|CADJPYmicro
|32
|GBPCADmicro
|29
|NZDUSDmicro
|27
|EURCADmicro
|27
|EURNZDmicro
|27
|AUDCADmicro
|22
|NZDJPYmicro
|21
|GBPCHFmicro
|20
|EURCHFmicro
|14
|NZDCHFmicro
|13
|CHFJPYmicro
|12
|AUDCHFmicro
|11
|CADCHFmicro
|10
|NZDCADmicro
|9
|GOLDmicro
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|USDJPYmicro
|16
|EURUSDmicro
|-2
|USDCHFmicro
|-29
|USDCADmicro
|7
|AUDUSDmicro
|11
|EURJPYmicro
|-2
|GBPUSDmicro
|-7
|GBPNZDmicro
|-4
|EURAUDmicro
|-4
|AUDJPYmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|1
|AUDNZDmicro
|-2
|EURGBPmicro
|0
|CADJPYmicro
|-1
|GBPCADmicro
|1
|NZDUSDmicro
|-1
|EURCADmicro
|-2
|EURNZDmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|GBPCHFmicro
|0
|EURCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-4
|CHFJPYmicro
|1
|AUDCHFmicro
|0
|CADCHFmicro
|-5
|NZDCADmicro
|-1
|GOLDmicro
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPYmicro
|-4.9K
|USDJPYmicro
|24K
|EURUSDmicro
|509
|USDCHFmicro
|-22K
|USDCADmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|EURJPYmicro
|-2.9K
|GBPUSDmicro
|-6.3K
|GBPNZDmicro
|-5.7K
|EURAUDmicro
|-6K
|AUDJPYmicro
|-1.9K
|GBPAUDmicro
|1.4K
|AUDNZDmicro
|-3.5K
|EURGBPmicro
|594
|CADJPYmicro
|-195
|GBPCADmicro
|2.2K
|NZDUSDmicro
|-499
|EURCADmicro
|-2.6K
|EURNZDmicro
|-2.5K
|AUDCADmicro
|-401
|NZDJPYmicro
|-1.2K
|GBPCHFmicro
|331
|EURCHFmicro
|973
|NZDCHFmicro
|-2.8K
|CHFJPYmicro
|1.2K
|AUDCHFmicro
|125
|CADCHFmicro
|-3.7K
|NZDCADmicro
|-1.9K
|GOLDmicro
|700
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.30 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.53 USD
最大連続損失: -2.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-21%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
44
99%
2 226
60%
99%
0.89
-0.02
USD
USD
26%
1:300