Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
レビュー0件
44週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -21%
XMGlobal-Real 44
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 226
利益トレード:
1 341 (60.24%)
損失トレード:
885 (39.76%)
ベストトレード:
4.30 USD
最悪のトレード:
-6.91 USD
総利益:
288.45 USD (358 325 pips)
総損失:
-324.08 USD (372 481 pips)
最大連続の勝ち:
19 (5.53 USD)
最大連続利益:
13.24 USD (10)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
10.63%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
1 115 (50.09%)
短いトレード:
1 111 (49.91%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.22 USD
平均損失:
-0.37 USD
最大連続の負け:
11 (-2.88 USD)
最大連続損失:
-8.44 USD (5)
月間成長:
-6.08%
年間予想:
-73.82%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.06 USD
最大の:
45.37 USD (26.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.10% (45.37 USD)
エクイティによる:
20.71% (27.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPYmicro 344
USDJPYmicro 307
EURUSDmicro 284
USDCHFmicro 207
USDCADmicro 187
AUDUSDmicro 178
EURJPYmicro 115
GBPUSDmicro 86
GBPNZDmicro 52
EURAUDmicro 43
AUDJPYmicro 39
GBPAUDmicro 38
AUDNZDmicro 37
EURGBPmicro 33
CADJPYmicro 32
GBPCADmicro 29
NZDUSDmicro 27
EURCADmicro 27
EURNZDmicro 27
AUDCADmicro 22
NZDJPYmicro 21
GBPCHFmicro 20
EURCHFmicro 14
NZDCHFmicro 13
CHFJPYmicro 12
AUDCHFmicro 11
CADCHFmicro 10
NZDCADmicro 9
GOLDmicro 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPYmicro -6
USDJPYmicro 16
EURUSDmicro -2
USDCHFmicro -29
USDCADmicro 7
AUDUSDmicro 11
EURJPYmicro -2
GBPUSDmicro -7
GBPNZDmicro -4
EURAUDmicro -4
AUDJPYmicro -1
GBPAUDmicro 1
AUDNZDmicro -2
EURGBPmicro 0
CADJPYmicro -1
GBPCADmicro 1
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -2
EURNZDmicro -2
AUDCADmicro 0
NZDJPYmicro -1
GBPCHFmicro 0
EURCHFmicro 1
NZDCHFmicro -4
CHFJPYmicro 1
AUDCHFmicro 0
CADCHFmicro -5
NZDCADmicro -1
GOLDmicro 1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPYmicro -4.9K
USDJPYmicro 24K
EURUSDmicro 509
USDCHFmicro -22K
USDCADmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
EURJPYmicro -2.9K
GBPUSDmicro -6.3K
GBPNZDmicro -5.7K
EURAUDmicro -6K
AUDJPYmicro -1.9K
GBPAUDmicro 1.4K
AUDNZDmicro -3.5K
EURGBPmicro 594
CADJPYmicro -195
GBPCADmicro 2.2K
NZDUSDmicro -499
EURCADmicro -2.6K
EURNZDmicro -2.5K
AUDCADmicro -401
NZDJPYmicro -1.2K
GBPCHFmicro 331
EURCHFmicro 973
NZDCHFmicro -2.8K
CHFJPYmicro 1.2K
AUDCHFmicro 125
CADCHFmicro -3.7K
NZDCADmicro -1.9K
GOLDmicro 700
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.30 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.53 USD
最大連続損失: -2.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
レビューなし
2025.12.30 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
