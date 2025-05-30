SignaleKategorien
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 Bewertungen
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -21%
XMGlobal-Real 44
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 226
Gewinntrades:
1 341 (60.24%)
Verlusttrades:
885 (39.76%)
Bester Trade:
4.30 USD
Schlechtester Trade:
-6.91 USD
Bruttoprofit:
288.45 USD (358 325 pips)
Bruttoverlust:
-324.08 USD (372 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (5.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.24 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
98.91%
Max deposit load:
10.63%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.79
Long-Positionen:
1 115 (50.09%)
Short-Positionen:
1 111 (49.91%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.44 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-6.08%
Jahresprognose:
-73.82%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.06 USD
Maximaler:
45.37 USD (26.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.10% (45.37 USD)
Kapital:
20.71% (27.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPYmicro 344
USDJPYmicro 307
EURUSDmicro 284
USDCHFmicro 207
USDCADmicro 187
AUDUSDmicro 178
EURJPYmicro 115
GBPUSDmicro 86
GBPNZDmicro 52
EURAUDmicro 43
AUDJPYmicro 39
GBPAUDmicro 38
AUDNZDmicro 37
EURGBPmicro 33
CADJPYmicro 32
GBPCADmicro 29
NZDUSDmicro 27
EURCADmicro 27
EURNZDmicro 27
AUDCADmicro 22
NZDJPYmicro 21
GBPCHFmicro 20
EURCHFmicro 14
NZDCHFmicro 13
CHFJPYmicro 12
AUDCHFmicro 11
CADCHFmicro 10
NZDCADmicro 9
GOLDmicro 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPYmicro -6
USDJPYmicro 16
EURUSDmicro -2
USDCHFmicro -29
USDCADmicro 7
AUDUSDmicro 11
EURJPYmicro -2
GBPUSDmicro -7
GBPNZDmicro -4
EURAUDmicro -4
AUDJPYmicro -1
GBPAUDmicro 1
AUDNZDmicro -2
EURGBPmicro 0
CADJPYmicro -1
GBPCADmicro 1
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -2
EURNZDmicro -2
AUDCADmicro 0
NZDJPYmicro -1
GBPCHFmicro 0
EURCHFmicro 1
NZDCHFmicro -4
CHFJPYmicro 1
AUDCHFmicro 0
CADCHFmicro -5
NZDCADmicro -1
GOLDmicro 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPYmicro -4.9K
USDJPYmicro 24K
EURUSDmicro 509
USDCHFmicro -22K
USDCADmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
EURJPYmicro -2.9K
GBPUSDmicro -6.3K
GBPNZDmicro -5.7K
EURAUDmicro -6K
AUDJPYmicro -1.9K
GBPAUDmicro 1.4K
AUDNZDmicro -3.5K
EURGBPmicro 594
CADJPYmicro -195
GBPCADmicro 2.2K
NZDUSDmicro -499
EURCADmicro -2.6K
EURNZDmicro -2.5K
AUDCADmicro -401
NZDJPYmicro -1.2K
GBPCHFmicro 331
EURCHFmicro 973
NZDCHFmicro -2.8K
CHFJPYmicro 1.2K
AUDCHFmicro 125
CADCHFmicro -3.7K
NZDCADmicro -1.9K
GOLDmicro 700
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.30 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.88 USD

Keine Angabe

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
Keine Bewertungen
2025.12.30 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
