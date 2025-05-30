SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FX Trading by EA
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
XMGlobal-Real 44
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 586
Bénéfice trades:
982 (61.91%)
Perte trades:
604 (38.08%)
Meilleure transaction:
4.30 USD
Pire transaction:
-6.91 USD
Bénéfice brut:
218.74 USD (261 910 pips)
Perte brute:
-242.00 USD (272 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (5.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.24 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
97.91%
Charge de dépôt maximale:
4.30%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
811 (51.13%)
Courts trades:
775 (48.87%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
0.22 USD
Perte moyenne:
-0.40 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
-8.62%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.68 USD
Maximal:
31.99 USD (18.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.04% (31.15 USD)
Par fonds propres:
17.73% (45.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPYmicro 270
EURUSDmicro 196
USDJPYmicro 182
USDCHFmicro 171
AUDUSDmicro 148
USDCADmicro 148
EURJPYmicro 68
GBPUSDmicro 67
EURGBPmicro 29
EURAUDmicro 28
AUDNZDmicro 27
AUDJPYmicro 25
GBPAUDmicro 22
NZDUSDmicro 21
EURCADmicro 21
CADJPYmicro 18
AUDCADmicro 18
GBPNZDmicro 18
GBPCADmicro 16
GBPCHFmicro 16
EURNZDmicro 15
NZDJPYmicro 14
AUDCHFmicro 9
NZDCHFmicro 9
CADCHFmicro 8
EURCHFmicro 7
CHFJPYmicro 7
NZDCADmicro 6
GOLDmicro 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPYmicro -6
EURUSDmicro -1
USDJPYmicro 14
USDCHFmicro -22
AUDUSDmicro 8
USDCADmicro 3
EURJPYmicro -1
GBPUSDmicro -5
EURGBPmicro 1
EURAUDmicro -5
AUDNZDmicro -3
AUDJPYmicro 0
GBPAUDmicro 2
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -1
CADJPYmicro -2
AUDCADmicro 0
GBPNZDmicro -2
GBPCADmicro 0
GBPCHFmicro 1
EURNZDmicro 0
NZDJPYmicro -1
AUDCHFmicro 1
NZDCHFmicro -3
CADCHFmicro -3
EURCHFmicro 1
CHFJPYmicro 1
NZDCADmicro 0
GOLDmicro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPYmicro -6.2K
EURUSDmicro -383
USDJPYmicro 20K
USDCHFmicro -17K
AUDUSDmicro 8.6K
USDCADmicro 6.4K
EURJPYmicro -949
GBPUSDmicro -5K
EURGBPmicro 936
EURAUDmicro -7.2K
AUDNZDmicro -4.7K
AUDJPYmicro 29
GBPAUDmicro 2.6K
NZDUSDmicro -879
EURCADmicro -1.4K
CADJPYmicro -2.8K
AUDCADmicro 588
GBPNZDmicro -3.2K
GBPCADmicro -400
GBPCHFmicro 726
EURNZDmicro 190
NZDJPYmicro -543
AUDCHFmicro 1.2K
NZDCHFmicro -2.1K
CADCHFmicro -2.2K
EURCHFmicro 815
CHFJPYmicro 1.2K
NZDCADmicro -566
GOLDmicro 700
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.30 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5.53 USD
Perte consécutive maximale: -3.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
Aucun avis
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FX Trading by EA
30 USD par mois
-14%
0
0
USD
138
USD
28
99%
1 586
61%
98%
0.90
-0.01
USD
18%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.