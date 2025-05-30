SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX Trading by EA
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 comentários
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -21%
XMGlobal-Real 44
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 226
Negociações com lucro:
1 341 (60.24%)
Negociações com perda:
885 (39.76%)
Melhor negociação:
4.30 USD
Pior negociação:
-6.91 USD
Lucro bruto:
288.45 USD (358 325 pips)
Perda bruta:
-324.08 USD (372 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (5.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.24 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
10.63%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
1 115 (50.09%)
Negociações curtas:
1 111 (49.91%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.22 USD
Perda média:
-0.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.44 USD (5)
Crescimento mensal:
-6.08%
Previsão anual:
-73.82%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.06 USD
Máximo:
45.37 USD (26.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.10% (45.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.71% (27.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPYmicro 344
USDJPYmicro 307
EURUSDmicro 284
USDCHFmicro 207
USDCADmicro 187
AUDUSDmicro 178
EURJPYmicro 115
GBPUSDmicro 86
GBPNZDmicro 52
EURAUDmicro 43
AUDJPYmicro 39
GBPAUDmicro 38
AUDNZDmicro 37
EURGBPmicro 33
CADJPYmicro 32
GBPCADmicro 29
NZDUSDmicro 27
EURCADmicro 27
EURNZDmicro 27
AUDCADmicro 22
NZDJPYmicro 21
GBPCHFmicro 20
EURCHFmicro 14
NZDCHFmicro 13
CHFJPYmicro 12
AUDCHFmicro 11
CADCHFmicro 10
NZDCADmicro 9
GOLDmicro 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPYmicro -6
USDJPYmicro 16
EURUSDmicro -2
USDCHFmicro -29
USDCADmicro 7
AUDUSDmicro 11
EURJPYmicro -2
GBPUSDmicro -7
GBPNZDmicro -4
EURAUDmicro -4
AUDJPYmicro -1
GBPAUDmicro 1
AUDNZDmicro -2
EURGBPmicro 0
CADJPYmicro -1
GBPCADmicro 1
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -2
EURNZDmicro -2
AUDCADmicro 0
NZDJPYmicro -1
GBPCHFmicro 0
EURCHFmicro 1
NZDCHFmicro -4
CHFJPYmicro 1
AUDCHFmicro 0
CADCHFmicro -5
NZDCADmicro -1
GOLDmicro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPYmicro -4.9K
USDJPYmicro 24K
EURUSDmicro 509
USDCHFmicro -22K
USDCADmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
EURJPYmicro -2.9K
GBPUSDmicro -6.3K
GBPNZDmicro -5.7K
EURAUDmicro -6K
AUDJPYmicro -1.9K
GBPAUDmicro 1.4K
AUDNZDmicro -3.5K
EURGBPmicro 594
CADJPYmicro -195
GBPCADmicro 2.2K
NZDUSDmicro -499
EURCADmicro -2.6K
EURNZDmicro -2.5K
AUDCADmicro -401
NZDJPYmicro -1.2K
GBPCHFmicro 331
EURCHFmicro 973
NZDCHFmicro -2.8K
CHFJPYmicro 1.2K
AUDCHFmicro 125
CADCHFmicro -3.7K
NZDCADmicro -1.9K
GOLDmicro 700
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.30 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.53 USD
Máxima perda consecutiva: -2.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
Sem comentários
2025.12.30 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FX Trading by EA
30 USD por mês
-21%
0
0
USD
124
USD
44
99%
2 226
60%
99%
0.89
-0.02
USD
26%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.