- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 226
Negociações com lucro:
1 341 (60.24%)
Negociações com perda:
885 (39.76%)
Melhor negociação:
4.30 USD
Pior negociação:
-6.91 USD
Lucro bruto:
288.45 USD (358 325 pips)
Perda bruta:
-324.08 USD (372 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (5.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.24 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
10.63%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
1 115 (50.09%)
Negociações curtas:
1 111 (49.91%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.22 USD
Perda média:
-0.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.44 USD (5)
Crescimento mensal:
-6.08%
Previsão anual:
-73.82%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.06 USD
Máximo:
45.37 USD (26.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.10% (45.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.71% (27.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|344
|USDJPYmicro
|307
|EURUSDmicro
|284
|USDCHFmicro
|207
|USDCADmicro
|187
|AUDUSDmicro
|178
|EURJPYmicro
|115
|GBPUSDmicro
|86
|GBPNZDmicro
|52
|EURAUDmicro
|43
|AUDJPYmicro
|39
|GBPAUDmicro
|38
|AUDNZDmicro
|37
|EURGBPmicro
|33
|CADJPYmicro
|32
|GBPCADmicro
|29
|NZDUSDmicro
|27
|EURCADmicro
|27
|EURNZDmicro
|27
|AUDCADmicro
|22
|NZDJPYmicro
|21
|GBPCHFmicro
|20
|EURCHFmicro
|14
|NZDCHFmicro
|13
|CHFJPYmicro
|12
|AUDCHFmicro
|11
|CADCHFmicro
|10
|NZDCADmicro
|9
|GOLDmicro
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|USDJPYmicro
|16
|EURUSDmicro
|-2
|USDCHFmicro
|-29
|USDCADmicro
|7
|AUDUSDmicro
|11
|EURJPYmicro
|-2
|GBPUSDmicro
|-7
|GBPNZDmicro
|-4
|EURAUDmicro
|-4
|AUDJPYmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|1
|AUDNZDmicro
|-2
|EURGBPmicro
|0
|CADJPYmicro
|-1
|GBPCADmicro
|1
|NZDUSDmicro
|-1
|EURCADmicro
|-2
|EURNZDmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|GBPCHFmicro
|0
|EURCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-4
|CHFJPYmicro
|1
|AUDCHFmicro
|0
|CADCHFmicro
|-5
|NZDCADmicro
|-1
|GOLDmicro
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPYmicro
|-4.9K
|USDJPYmicro
|24K
|EURUSDmicro
|509
|USDCHFmicro
|-22K
|USDCADmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|EURJPYmicro
|-2.9K
|GBPUSDmicro
|-6.3K
|GBPNZDmicro
|-5.7K
|EURAUDmicro
|-6K
|AUDJPYmicro
|-1.9K
|GBPAUDmicro
|1.4K
|AUDNZDmicro
|-3.5K
|EURGBPmicro
|594
|CADJPYmicro
|-195
|GBPCADmicro
|2.2K
|NZDUSDmicro
|-499
|EURCADmicro
|-2.6K
|EURNZDmicro
|-2.5K
|AUDCADmicro
|-401
|NZDJPYmicro
|-1.2K
|GBPCHFmicro
|331
|EURCHFmicro
|973
|NZDCHFmicro
|-2.8K
|CHFJPYmicro
|1.2K
|AUDCHFmicro
|125
|CADCHFmicro
|-3.7K
|NZDCADmicro
|-1.9K
|GOLDmicro
|700
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.30 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.53 USD
Máxima perda consecutiva: -2.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
Sem comentários
