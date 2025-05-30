- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 226
Profit Trades:
1 341 (60.24%)
Loss Trades:
885 (39.76%)
Best trade:
4.30 USD
Worst trade:
-6.91 USD
Gross Profit:
288.45 USD (358 325 pips)
Gross Loss:
-324.08 USD (372 481 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (5.53 USD)
Maximal consecutive profit:
13.24 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
98.91%
Max deposit load:
10.63%
Latest trade:
28 minutes ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.79
Long Trades:
1 115 (50.09%)
Short Trades:
1 111 (49.91%)
Profit Factor:
0.89
Expected Payoff:
-0.02 USD
Average Profit:
0.22 USD
Average Loss:
-0.37 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-2.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-8.44 USD (5)
Monthly growth:
-6.08%
Annual Forecast:
-73.82%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
37.06 USD
Maximal:
45.37 USD (26.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
26.10% (45.37 USD)
By Equity:
20.71% (27.18 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|344
|USDJPYmicro
|307
|EURUSDmicro
|284
|USDCHFmicro
|207
|USDCADmicro
|187
|AUDUSDmicro
|178
|EURJPYmicro
|115
|GBPUSDmicro
|86
|GBPNZDmicro
|52
|EURAUDmicro
|43
|AUDJPYmicro
|39
|GBPAUDmicro
|38
|AUDNZDmicro
|37
|EURGBPmicro
|33
|CADJPYmicro
|32
|GBPCADmicro
|29
|NZDUSDmicro
|27
|EURCADmicro
|27
|EURNZDmicro
|27
|AUDCADmicro
|22
|NZDJPYmicro
|21
|GBPCHFmicro
|20
|EURCHFmicro
|14
|NZDCHFmicro
|13
|CHFJPYmicro
|12
|AUDCHFmicro
|11
|CADCHFmicro
|10
|NZDCADmicro
|9
|GOLDmicro
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|USDJPYmicro
|16
|EURUSDmicro
|-2
|USDCHFmicro
|-29
|USDCADmicro
|7
|AUDUSDmicro
|11
|EURJPYmicro
|-2
|GBPUSDmicro
|-7
|GBPNZDmicro
|-4
|EURAUDmicro
|-4
|AUDJPYmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|1
|AUDNZDmicro
|-2
|EURGBPmicro
|0
|CADJPYmicro
|-1
|GBPCADmicro
|1
|NZDUSDmicro
|-1
|EURCADmicro
|-2
|EURNZDmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|GBPCHFmicro
|0
|EURCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-4
|CHFJPYmicro
|1
|AUDCHFmicro
|0
|CADCHFmicro
|-5
|NZDCADmicro
|-1
|GOLDmicro
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPYmicro
|-4.9K
|USDJPYmicro
|24K
|EURUSDmicro
|509
|USDCHFmicro
|-22K
|USDCADmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|EURJPYmicro
|-2.9K
|GBPUSDmicro
|-6.3K
|GBPNZDmicro
|-5.7K
|EURAUDmicro
|-6K
|AUDJPYmicro
|-1.9K
|GBPAUDmicro
|1.4K
|AUDNZDmicro
|-3.5K
|EURGBPmicro
|594
|CADJPYmicro
|-195
|GBPCADmicro
|2.2K
|NZDUSDmicro
|-499
|EURCADmicro
|-2.6K
|EURNZDmicro
|-2.5K
|AUDCADmicro
|-401
|NZDJPYmicro
|-1.2K
|GBPCHFmicro
|331
|EURCHFmicro
|973
|NZDCHFmicro
|-2.8K
|CHFJPYmicro
|1.2K
|AUDCHFmicro
|125
|CADCHFmicro
|-3.7K
|NZDCADmicro
|-1.9K
|GOLDmicro
|700
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +4.30 USD
Worst trade: -7 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +5.53 USD
Maximal consecutive loss: -2.88 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 44" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
