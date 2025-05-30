SignalsSections
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 reviews
44 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -21%
XMGlobal-Real 44
1:300
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 226
Profit Trades:
1 341 (60.24%)
Loss Trades:
885 (39.76%)
Best trade:
4.30 USD
Worst trade:
-6.91 USD
Gross Profit:
288.45 USD (358 325 pips)
Gross Loss:
-324.08 USD (372 481 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (5.53 USD)
Maximal consecutive profit:
13.24 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
98.91%
Max deposit load:
10.63%
Latest trade:
28 minutes ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.79
Long Trades:
1 115 (50.09%)
Short Trades:
1 111 (49.91%)
Profit Factor:
0.89
Expected Payoff:
-0.02 USD
Average Profit:
0.22 USD
Average Loss:
-0.37 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-2.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-8.44 USD (5)
Monthly growth:
-6.08%
Annual Forecast:
-73.82%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
37.06 USD
Maximal:
45.37 USD (26.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
26.10% (45.37 USD)
By Equity:
20.71% (27.18 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPJPYmicro 344
USDJPYmicro 307
EURUSDmicro 284
USDCHFmicro 207
USDCADmicro 187
AUDUSDmicro 178
EURJPYmicro 115
GBPUSDmicro 86
GBPNZDmicro 52
EURAUDmicro 43
AUDJPYmicro 39
GBPAUDmicro 38
AUDNZDmicro 37
EURGBPmicro 33
CADJPYmicro 32
GBPCADmicro 29
NZDUSDmicro 27
EURCADmicro 27
EURNZDmicro 27
AUDCADmicro 22
NZDJPYmicro 21
GBPCHFmicro 20
EURCHFmicro 14
NZDCHFmicro 13
CHFJPYmicro 12
AUDCHFmicro 11
CADCHFmicro 10
NZDCADmicro 9
GOLDmicro 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPYmicro -6
USDJPYmicro 16
EURUSDmicro -2
USDCHFmicro -29
USDCADmicro 7
AUDUSDmicro 11
EURJPYmicro -2
GBPUSDmicro -7
GBPNZDmicro -4
EURAUDmicro -4
AUDJPYmicro -1
GBPAUDmicro 1
AUDNZDmicro -2
EURGBPmicro 0
CADJPYmicro -1
GBPCADmicro 1
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -2
EURNZDmicro -2
AUDCADmicro 0
NZDJPYmicro -1
GBPCHFmicro 0
EURCHFmicro 1
NZDCHFmicro -4
CHFJPYmicro 1
AUDCHFmicro 0
CADCHFmicro -5
NZDCADmicro -1
GOLDmicro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPYmicro -4.9K
USDJPYmicro 24K
EURUSDmicro 509
USDCHFmicro -22K
USDCADmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
EURJPYmicro -2.9K
GBPUSDmicro -6.3K
GBPNZDmicro -5.7K
EURAUDmicro -6K
AUDJPYmicro -1.9K
GBPAUDmicro 1.4K
AUDNZDmicro -3.5K
EURGBPmicro 594
CADJPYmicro -195
GBPCADmicro 2.2K
NZDUSDmicro -499
EURCADmicro -2.6K
EURNZDmicro -2.5K
AUDCADmicro -401
NZDJPYmicro -1.2K
GBPCHFmicro 331
EURCHFmicro 973
NZDCHFmicro -2.8K
CHFJPYmicro 1.2K
AUDCHFmicro 125
CADCHFmicro -3.7K
NZDCADmicro -1.9K
GOLDmicro 700
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +4.30 USD
Worst trade: -7 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +5.53 USD
Maximal consecutive loss: -2.88 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 44" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
No reviews
2025.12.30 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
FX Trading by EA
30 USD per month
-21%
0
0
USD
124
USD
44
99%
2 226
60%
99%
0.89
-0.02
USD
26%
1:300
