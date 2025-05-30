- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 226
Прибыльных трейдов:
1 341 (60.24%)
Убыточных трейдов:
885 (39.76%)
Лучший трейд:
4.30 USD
Худший трейд:
-6.91 USD
Общая прибыль:
288.45 USD (358 325 pips)
Общий убыток:
-324.08 USD (372 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (5.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.24 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
10.63%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
1 115 (50.09%)
Коротких трейдов:
1 111 (49.91%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
0.22 USD
Средний убыток:
-0.37 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.44 USD (5)
Прирост в месяц:
-6.08%
Годовой прогноз:
-73.82%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.06 USD
Максимальная:
45.37 USD (26.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.10% (45.37 USD)
По эквити:
20.71% (27.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|344
|USDJPYmicro
|307
|EURUSDmicro
|284
|USDCHFmicro
|207
|USDCADmicro
|187
|AUDUSDmicro
|178
|EURJPYmicro
|115
|GBPUSDmicro
|86
|GBPNZDmicro
|52
|EURAUDmicro
|43
|AUDJPYmicro
|39
|GBPAUDmicro
|38
|AUDNZDmicro
|37
|EURGBPmicro
|33
|CADJPYmicro
|32
|GBPCADmicro
|29
|NZDUSDmicro
|27
|EURCADmicro
|27
|EURNZDmicro
|27
|AUDCADmicro
|22
|NZDJPYmicro
|21
|GBPCHFmicro
|20
|EURCHFmicro
|14
|NZDCHFmicro
|13
|CHFJPYmicro
|12
|AUDCHFmicro
|11
|CADCHFmicro
|10
|NZDCADmicro
|9
|GOLDmicro
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|USDJPYmicro
|16
|EURUSDmicro
|-2
|USDCHFmicro
|-29
|USDCADmicro
|7
|AUDUSDmicro
|11
|EURJPYmicro
|-2
|GBPUSDmicro
|-7
|GBPNZDmicro
|-4
|EURAUDmicro
|-4
|AUDJPYmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|1
|AUDNZDmicro
|-2
|EURGBPmicro
|0
|CADJPYmicro
|-1
|GBPCADmicro
|1
|NZDUSDmicro
|-1
|EURCADmicro
|-2
|EURNZDmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|GBPCHFmicro
|0
|EURCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-4
|CHFJPYmicro
|1
|AUDCHFmicro
|0
|CADCHFmicro
|-5
|NZDCADmicro
|-1
|GOLDmicro
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPYmicro
|-4.9K
|USDJPYmicro
|24K
|EURUSDmicro
|509
|USDCHFmicro
|-22K
|USDCADmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|EURJPYmicro
|-2.9K
|GBPUSDmicro
|-6.3K
|GBPNZDmicro
|-5.7K
|EURAUDmicro
|-6K
|AUDJPYmicro
|-1.9K
|GBPAUDmicro
|1.4K
|AUDNZDmicro
|-3.5K
|EURGBPmicro
|594
|CADJPYmicro
|-195
|GBPCADmicro
|2.2K
|NZDUSDmicro
|-499
|EURCADmicro
|-2.6K
|EURNZDmicro
|-2.5K
|AUDCADmicro
|-401
|NZDJPYmicro
|-1.2K
|GBPCHFmicro
|331
|EURCHFmicro
|973
|NZDCHFmicro
|-2.8K
|CHFJPYmicro
|1.2K
|AUDCHFmicro
|125
|CADCHFmicro
|-3.7K
|NZDCADmicro
|-1.9K
|GOLDmicro
|700
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.30 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.53 USD
Макс. убыток в серии: -2.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
44
99%
2 226
60%
99%
0.89
-0.02
USD
USD
26%
1:300