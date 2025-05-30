- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 587
Profit Trade:
982 (61.87%)
Loss Trade:
605 (38.12%)
Best Trade:
4.30 USD
Worst Trade:
-6.91 USD
Profitto lordo:
218.74 USD (261 910 pips)
Perdita lorda:
-242.44 USD (273 518 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (5.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.24 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.91%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
811 (51.10%)
Short Trade:
776 (48.90%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.22 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.44 USD (5)
Crescita mensile:
-8.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.70 USD
Massimale:
32.01 USD (18.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.04% (31.15 USD)
Per equità:
17.73% (45.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|270
|EURUSDmicro
|196
|USDJPYmicro
|182
|USDCHFmicro
|171
|AUDUSDmicro
|148
|USDCADmicro
|148
|EURJPYmicro
|68
|GBPUSDmicro
|67
|EURGBPmicro
|29
|EURAUDmicro
|28
|AUDNZDmicro
|27
|AUDJPYmicro
|25
|EURCADmicro
|22
|GBPAUDmicro
|22
|NZDUSDmicro
|21
|CADJPYmicro
|18
|AUDCADmicro
|18
|GBPNZDmicro
|18
|GBPCADmicro
|16
|GBPCHFmicro
|16
|EURNZDmicro
|15
|NZDJPYmicro
|14
|AUDCHFmicro
|9
|NZDCHFmicro
|9
|CADCHFmicro
|8
|EURCHFmicro
|7
|CHFJPYmicro
|7
|NZDCADmicro
|6
|GOLDmicro
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|EURUSDmicro
|-1
|USDJPYmicro
|14
|USDCHFmicro
|-22
|AUDUSDmicro
|8
|USDCADmicro
|3
|EURJPYmicro
|-1
|GBPUSDmicro
|-5
|EURGBPmicro
|1
|EURAUDmicro
|-5
|AUDNZDmicro
|-3
|AUDJPYmicro
|0
|EURCADmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|2
|NZDUSDmicro
|-1
|CADJPYmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|GBPNZDmicro
|-2
|GBPCADmicro
|0
|GBPCHFmicro
|1
|EURNZDmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|AUDCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-3
|CADCHFmicro
|-3
|EURCHFmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|NZDCADmicro
|0
|GOLDmicro
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPYmicro
|-6.2K
|EURUSDmicro
|-383
|USDJPYmicro
|20K
|USDCHFmicro
|-17K
|AUDUSDmicro
|8.6K
|USDCADmicro
|6.4K
|EURJPYmicro
|-949
|GBPUSDmicro
|-5K
|EURGBPmicro
|936
|EURAUDmicro
|-7.2K
|AUDNZDmicro
|-4.7K
|AUDJPYmicro
|29
|EURCADmicro
|-2K
|GBPAUDmicro
|2.6K
|NZDUSDmicro
|-879
|CADJPYmicro
|-2.8K
|AUDCADmicro
|588
|GBPNZDmicro
|-3.2K
|GBPCADmicro
|-400
|GBPCHFmicro
|726
|EURNZDmicro
|190
|NZDJPYmicro
|-543
|AUDCHFmicro
|1.2K
|NZDCHFmicro
|-2.1K
|CADCHFmicro
|-2.2K
|EURCHFmicro
|815
|CHFJPYmicro
|1.2K
|NZDCADmicro
|-566
|GOLDmicro
|700
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.30 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
28
99%
1 587
61%
98%
0.90
-0.01
USD
USD
18%
1:300