Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
XMGlobal-Real 44
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 587
Profit Trade:
982 (61.87%)
Loss Trade:
605 (38.12%)
Best Trade:
4.30 USD
Worst Trade:
-6.91 USD
Profitto lordo:
218.74 USD (261 910 pips)
Perdita lorda:
-242.44 USD (273 518 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (5.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.24 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.91%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
811 (51.10%)
Short Trade:
776 (48.90%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
0.22 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.44 USD (5)
Crescita mensile:
-8.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.70 USD
Massimale:
32.01 USD (18.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.04% (31.15 USD)
Per equità:
17.73% (45.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYmicro 270
EURUSDmicro 196
USDJPYmicro 182
USDCHFmicro 171
AUDUSDmicro 148
USDCADmicro 148
EURJPYmicro 68
GBPUSDmicro 67
EURGBPmicro 29
EURAUDmicro 28
AUDNZDmicro 27
AUDJPYmicro 25
EURCADmicro 22
GBPAUDmicro 22
NZDUSDmicro 21
CADJPYmicro 18
AUDCADmicro 18
GBPNZDmicro 18
GBPCADmicro 16
GBPCHFmicro 16
EURNZDmicro 15
NZDJPYmicro 14
AUDCHFmicro 9
NZDCHFmicro 9
CADCHFmicro 8
EURCHFmicro 7
CHFJPYmicro 7
NZDCADmicro 6
GOLDmicro 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYmicro -6
EURUSDmicro -1
USDJPYmicro 14
USDCHFmicro -22
AUDUSDmicro 8
USDCADmicro 3
EURJPYmicro -1
GBPUSDmicro -5
EURGBPmicro 1
EURAUDmicro -5
AUDNZDmicro -3
AUDJPYmicro 0
EURCADmicro -1
GBPAUDmicro 2
NZDUSDmicro -1
CADJPYmicro -2
AUDCADmicro 0
GBPNZDmicro -2
GBPCADmicro 0
GBPCHFmicro 1
EURNZDmicro 0
NZDJPYmicro -1
AUDCHFmicro 1
NZDCHFmicro -3
CADCHFmicro -3
EURCHFmicro 1
CHFJPYmicro 1
NZDCADmicro 0
GOLDmicro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYmicro -6.2K
EURUSDmicro -383
USDJPYmicro 20K
USDCHFmicro -17K
AUDUSDmicro 8.6K
USDCADmicro 6.4K
EURJPYmicro -949
GBPUSDmicro -5K
EURGBPmicro 936
EURAUDmicro -7.2K
AUDNZDmicro -4.7K
AUDJPYmicro 29
EURCADmicro -2K
GBPAUDmicro 2.6K
NZDUSDmicro -879
CADJPYmicro -2.8K
AUDCADmicro 588
GBPNZDmicro -3.2K
GBPCADmicro -400
GBPCHFmicro 726
EURNZDmicro 190
NZDJPYmicro -543
AUDCHFmicro 1.2K
NZDCHFmicro -2.1K
CADCHFmicro -2.2K
EURCHFmicro 815
CHFJPYmicro 1.2K
NZDCADmicro -566
GOLDmicro 700
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.30 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
