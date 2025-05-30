- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 226
盈利交易:
1 341 (60.24%)
亏损交易:
885 (39.76%)
最好交易:
4.30 USD
最差交易:
-6.91 USD
毛利:
288.45 USD (358 325 pips)
毛利亏损:
-324.08 USD (372 481 pips)
最大连续赢利:
19 (5.53 USD)
最大连续盈利:
13.24 USD (10)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
10.63%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.79
长期交易:
1 115 (50.09%)
短期交易:
1 111 (49.91%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.22 USD
平均损失:
-0.37 USD
最大连续失误:
11 (-2.88 USD)
最大连续亏损:
-8.44 USD (5)
每月增长:
-6.08%
年度预测:
-73.82%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
37.06 USD
最大值:
45.37 USD (26.28%)
相对跌幅:
结余:
26.10% (45.37 USD)
净值:
20.71% (27.18 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.30 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.53 USD
最大连续亏损: -2.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
没有评论
