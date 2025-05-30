信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FX Trading by EA
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0条评论
44
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -21%
XMGlobal-Real 44
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 226
盈利交易:
1 341 (60.24%)
亏损交易:
885 (39.76%)
最好交易:
4.30 USD
最差交易:
-6.91 USD
毛利:
288.45 USD (358 325 pips)
毛利亏损:
-324.08 USD (372 481 pips)
最大连续赢利:
19 (5.53 USD)
最大连续盈利:
13.24 USD (10)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
10.63%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.79
长期交易:
1 115 (50.09%)
短期交易:
1 111 (49.91%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.22 USD
平均损失:
-0.37 USD
最大连续失误:
11 (-2.88 USD)
最大连续亏损:
-8.44 USD (5)
每月增长:
-6.08%
年度预测:
-73.82%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
37.06 USD
最大值:
45.37 USD (26.28%)
相对跌幅:
结余:
26.10% (45.37 USD)
净值:
20.71% (27.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPYmicro 344
USDJPYmicro 307
EURUSDmicro 284
USDCHFmicro 207
USDCADmicro 187
AUDUSDmicro 178
EURJPYmicro 115
GBPUSDmicro 86
GBPNZDmicro 52
EURAUDmicro 43
AUDJPYmicro 39
GBPAUDmicro 38
AUDNZDmicro 37
EURGBPmicro 33
CADJPYmicro 32
GBPCADmicro 29
NZDUSDmicro 27
EURCADmicro 27
EURNZDmicro 27
AUDCADmicro 22
NZDJPYmicro 21
GBPCHFmicro 20
EURCHFmicro 14
NZDCHFmicro 13
CHFJPYmicro 12
AUDCHFmicro 11
CADCHFmicro 10
NZDCADmicro 9
GOLDmicro 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPYmicro -6
USDJPYmicro 16
EURUSDmicro -2
USDCHFmicro -29
USDCADmicro 7
AUDUSDmicro 11
EURJPYmicro -2
GBPUSDmicro -7
GBPNZDmicro -4
EURAUDmicro -4
AUDJPYmicro -1
GBPAUDmicro 1
AUDNZDmicro -2
EURGBPmicro 0
CADJPYmicro -1
GBPCADmicro 1
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -2
EURNZDmicro -2
AUDCADmicro 0
NZDJPYmicro -1
GBPCHFmicro 0
EURCHFmicro 1
NZDCHFmicro -4
CHFJPYmicro 1
AUDCHFmicro 0
CADCHFmicro -5
NZDCADmicro -1
GOLDmicro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPYmicro -4.9K
USDJPYmicro 24K
EURUSDmicro 509
USDCHFmicro -22K
USDCADmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
EURJPYmicro -2.9K
GBPUSDmicro -6.3K
GBPNZDmicro -5.7K
EURAUDmicro -6K
AUDJPYmicro -1.9K
GBPAUDmicro 1.4K
AUDNZDmicro -3.5K
EURGBPmicro 594
CADJPYmicro -195
GBPCADmicro 2.2K
NZDUSDmicro -499
EURCADmicro -2.6K
EURNZDmicro -2.5K
AUDCADmicro -401
NZDJPYmicro -1.2K
GBPCHFmicro 331
EURCHFmicro 973
NZDCHFmicro -2.8K
CHFJPYmicro 1.2K
AUDCHFmicro 125
CADCHFmicro -3.7K
NZDCADmicro -1.9K
GOLDmicro 700
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.30 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.53 USD
最大连续亏损: -2.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
没有评论
2025.12.30 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FX Trading by EA
每月30 USD
-21%
0
0
USD
124
USD
44
99%
2 226
60%
99%
0.89
-0.02
USD
26%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载