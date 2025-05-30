SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FX Trading by EA
Hoang Phu Vuong

FX Trading by EA

Hoang Phu Vuong
0 comentarios
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -22%
XMGlobal-Real 44
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 225
Transacciones Rentables:
1 340 (60.22%)
Transacciones Irrentables:
885 (39.78%)
Mejor transacción:
4.30 USD
Peor transacción:
-6.91 USD
Beneficio Bruto:
288.28 USD (358 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-324.08 USD (372 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (5.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.24 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
98.91%
Carga máxima del depósito:
10.63%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
78
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
1 114 (50.07%)
Transacciones Cortas:
1 111 (49.93%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
0.22 USD
Pérdidas medias:
-0.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.44 USD (5)
Crecimiento al mes:
-6.21%
Pronóstico anual:
-75.37%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.06 USD
Máxima:
45.37 USD (26.28%)
Reducción relativa:
De balance:
26.10% (45.37 USD)
De fondos:
20.71% (27.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPYmicro 344
USDJPYmicro 307
EURUSDmicro 284
USDCHFmicro 207
USDCADmicro 187
AUDUSDmicro 178
EURJPYmicro 115
GBPUSDmicro 86
GBPNZDmicro 52
EURAUDmicro 43
AUDJPYmicro 39
GBPAUDmicro 38
AUDNZDmicro 37
EURGBPmicro 33
CADJPYmicro 31
GBPCADmicro 29
NZDUSDmicro 27
EURCADmicro 27
EURNZDmicro 27
AUDCADmicro 22
NZDJPYmicro 21
GBPCHFmicro 20
EURCHFmicro 14
NZDCHFmicro 13
CHFJPYmicro 12
AUDCHFmicro 11
CADCHFmicro 10
NZDCADmicro 9
GOLDmicro 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPYmicro -6
USDJPYmicro 16
EURUSDmicro -2
USDCHFmicro -29
USDCADmicro 7
AUDUSDmicro 11
EURJPYmicro -2
GBPUSDmicro -7
GBPNZDmicro -4
EURAUDmicro -4
AUDJPYmicro -1
GBPAUDmicro 1
AUDNZDmicro -2
EURGBPmicro 0
CADJPYmicro -1
GBPCADmicro 1
NZDUSDmicro -1
EURCADmicro -2
EURNZDmicro -2
AUDCADmicro 0
NZDJPYmicro -1
GBPCHFmicro 0
EURCHFmicro 1
NZDCHFmicro -4
CHFJPYmicro 1
AUDCHFmicro 0
CADCHFmicro -5
NZDCADmicro -1
GOLDmicro 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPYmicro -4.9K
USDJPYmicro 24K
EURUSDmicro 509
USDCHFmicro -22K
USDCADmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
EURJPYmicro -2.9K
GBPUSDmicro -6.3K
GBPNZDmicro -5.7K
EURAUDmicro -6K
AUDJPYmicro -1.9K
GBPAUDmicro 1.4K
AUDNZDmicro -3.5K
EURGBPmicro 594
CADJPYmicro -457
GBPCADmicro 2.2K
NZDUSDmicro -499
EURCADmicro -2.6K
EURNZDmicro -2.5K
AUDCADmicro -401
NZDJPYmicro -1.2K
GBPCHFmicro 331
EURCHFmicro 973
NZDCHFmicro -2.8K
CHFJPYmicro 1.2K
AUDCHFmicro 125
CADCHFmicro -3.7K
NZDCADmicro -1.9K
GOLDmicro 700
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.30 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.88 USD

Trade only include symbols: Forex Exchange

Orders: Market & Pending

DISCIPLINE to WIN!
No hay comentarios
2025.12.30 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.23 02:50
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
