Total de Trades:
2 225
Transacciones Rentables:
1 340 (60.22%)
Transacciones Irrentables:
885 (39.78%)
Mejor transacción:
4.30 USD
Peor transacción:
-6.91 USD
Beneficio Bruto:
288.28 USD (358 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-324.08 USD (372 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (5.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.24 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
98.91%
Carga máxima del depósito:
10.63%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
78
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
1 114 (50.07%)
Transacciones Cortas:
1 111 (49.93%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
0.22 USD
Pérdidas medias:
-0.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.44 USD (5)
Crecimiento al mes:
-6.21%
Pronóstico anual:
-75.37%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.06 USD
Máxima:
45.37 USD (26.28%)
Reducción relativa:
De balance:
26.10% (45.37 USD)
De fondos:
20.71% (27.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPYmicro
|344
|USDJPYmicro
|307
|EURUSDmicro
|284
|USDCHFmicro
|207
|USDCADmicro
|187
|AUDUSDmicro
|178
|EURJPYmicro
|115
|GBPUSDmicro
|86
|GBPNZDmicro
|52
|EURAUDmicro
|43
|AUDJPYmicro
|39
|GBPAUDmicro
|38
|AUDNZDmicro
|37
|EURGBPmicro
|33
|CADJPYmicro
|31
|GBPCADmicro
|29
|NZDUSDmicro
|27
|EURCADmicro
|27
|EURNZDmicro
|27
|AUDCADmicro
|22
|NZDJPYmicro
|21
|GBPCHFmicro
|20
|EURCHFmicro
|14
|NZDCHFmicro
|13
|CHFJPYmicro
|12
|AUDCHFmicro
|11
|CADCHFmicro
|10
|NZDCADmicro
|9
|GOLDmicro
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPYmicro
|-6
|USDJPYmicro
|16
|EURUSDmicro
|-2
|USDCHFmicro
|-29
|USDCADmicro
|7
|AUDUSDmicro
|11
|EURJPYmicro
|-2
|GBPUSDmicro
|-7
|GBPNZDmicro
|-4
|EURAUDmicro
|-4
|AUDJPYmicro
|-1
|GBPAUDmicro
|1
|AUDNZDmicro
|-2
|EURGBPmicro
|0
|CADJPYmicro
|-1
|GBPCADmicro
|1
|NZDUSDmicro
|-1
|EURCADmicro
|-2
|EURNZDmicro
|-2
|AUDCADmicro
|0
|NZDJPYmicro
|-1
|GBPCHFmicro
|0
|EURCHFmicro
|1
|NZDCHFmicro
|-4
|CHFJPYmicro
|1
|AUDCHFmicro
|0
|CADCHFmicro
|-5
|NZDCADmicro
|-1
|GOLDmicro
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPYmicro
|-4.9K
|USDJPYmicro
|24K
|EURUSDmicro
|509
|USDCHFmicro
|-22K
|USDCADmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|EURJPYmicro
|-2.9K
|GBPUSDmicro
|-6.3K
|GBPNZDmicro
|-5.7K
|EURAUDmicro
|-6K
|AUDJPYmicro
|-1.9K
|GBPAUDmicro
|1.4K
|AUDNZDmicro
|-3.5K
|EURGBPmicro
|594
|CADJPYmicro
|-457
|GBPCADmicro
|2.2K
|NZDUSDmicro
|-499
|EURCADmicro
|-2.6K
|EURNZDmicro
|-2.5K
|AUDCADmicro
|-401
|NZDJPYmicro
|-1.2K
|GBPCHFmicro
|331
|EURCHFmicro
|973
|NZDCHFmicro
|-2.8K
|CHFJPYmicro
|1.2K
|AUDCHFmicro
|125
|CADCHFmicro
|-3.7K
|NZDCADmicro
|-1.9K
|GOLDmicro
|700
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +4.30 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Trade only include symbols: Forex Exchange
Orders: Market & Pending
DISCIPLINE to WIN!
