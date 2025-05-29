SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLDEN DOME
Muhammad Misbakhuddin

GOLDEN DOME

Muhammad Misbakhuddin
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 59%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
181 (95.26%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (4.74%)
En iyi işlem:
336.61 USD
En kötü işlem:
-419.34 USD
Brüt kâr:
3 721.59 USD (291 888 pips)
Brüt zarar:
-1 914.75 USD (175 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (610.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 236.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
62.85%
Maks. mevduat yükü:
9.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
180 (94.74%)
Satış işlemleri:
10 (5.26%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
9.51 USD
Ortalama kâr:
20.56 USD
Ortalama zarar:
-212.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 581.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 581.51 USD (4)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
17.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 196.42 USD
Maksimum:
1 581.51 USD (83.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.90% (1 581.51 USD)
Varlığa göre:
17.28% (1 189.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 117K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +336.61 USD
En kötü işlem: -419 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +610.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 581.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
LETS DANCE THE MARKET ! 
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.05.29 08:34
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 07:28
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDEN DOME
Ayda 100 USD
59%
0
0
USD
7.8K
USD
39
0%
190
95%
63%
1.94
9.51
USD
84%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.