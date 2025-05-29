- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
181 (95.26%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (4.74%)
En iyi işlem:
336.61 USD
En kötü işlem:
-419.34 USD
Brüt kâr:
3 721.59 USD (291 888 pips)
Brüt zarar:
-1 914.75 USD (175 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (610.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 236.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
62.85%
Maks. mevduat yükü:
9.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
180 (94.74%)
Satış işlemleri:
10 (5.26%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
9.51 USD
Ortalama kâr:
20.56 USD
Ortalama zarar:
-212.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 581.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 581.51 USD (4)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
17.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 196.42 USD
Maksimum:
1 581.51 USD (83.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.90% (1 581.51 USD)
Varlığa göre:
17.28% (1 189.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|117K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +336.61 USD
En kötü işlem: -419 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +610.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 581.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
LETS DANCE THE MARKET !
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
59%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
39
0%
190
95%
63%
1.94
9.51
USD
USD
84%
1:200