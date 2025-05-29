- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
247 (96.10%)
損失トレード:
10 (3.89%)
ベストトレード:
336.61 USD
最悪のトレード:
-419.34 USD
総利益:
5 093.82 USD (394 669 pips)
総損失:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
最大連続の勝ち:
90 (1 793.10 USD)
最大連続利益:
1 793.10 USD (90)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
64.01%
最大入金額:
9.74%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
247 (96.11%)
短いトレード:
10 (3.89%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
12.35 USD
平均利益:
20.62 USD
平均損失:
-191.96 USD
最大連続の負け:
4 (-1 581.51 USD)
最大連続損失:
-1 581.51 USD (4)
月間成長:
5.17%
年間予想:
62.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 196.42 USD
最大の:
1 581.51 USD (83.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.90% (1 581.51 USD)
エクイティによる:
33.48% (2 672.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|220K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +336.61 USD
最悪のトレード: -419 USD
最大連続の勝ち: 90
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 793.10 USD
最大連続損失: -1 581.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
LETS DANCE THE MARKET !
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
87%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
52
0%
257
96%
64%
2.65
12.35
USD
USD
84%
1:200