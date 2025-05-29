- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
181 (95.26%)
Loss Trade:
9 (4.74%)
Best Trade:
336.61 USD
Worst Trade:
-419.34 USD
Profitto lordo:
3 721.59 USD (291 888 pips)
Perdita lorda:
-1 914.75 USD (175 080 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (610.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 236.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
62.85%
Massimo carico di deposito:
9.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
180 (94.74%)
Short Trade:
10 (5.26%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
9.51 USD
Profitto medio:
20.56 USD
Perdita media:
-212.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 581.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 581.51 USD (4)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
17.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 196.42 USD
Massimale:
1 581.51 USD (83.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.90% (1 581.51 USD)
Per equità:
17.28% (1 189.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|117K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +336.61 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +610.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 581.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
LETS DANCE THE MARKET !
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
59%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
39
0%
190
95%
63%
1.94
9.51
USD
USD
84%
1:200