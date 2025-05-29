SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLDEN DOME
Muhammad Misbakhuddin

GOLDEN DOME

Muhammad Misbakhuddin
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 59%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
181 (95.26%)
Loss Trade:
9 (4.74%)
Best Trade:
336.61 USD
Worst Trade:
-419.34 USD
Profitto lordo:
3 721.59 USD (291 888 pips)
Perdita lorda:
-1 914.75 USD (175 080 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (610.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 236.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
62.85%
Massimo carico di deposito:
9.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
180 (94.74%)
Short Trade:
10 (5.26%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
9.51 USD
Profitto medio:
20.56 USD
Perdita media:
-212.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 581.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 581.51 USD (4)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
17.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 196.42 USD
Massimale:
1 581.51 USD (83.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.90% (1 581.51 USD)
Per equità:
17.28% (1 189.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 117K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +336.61 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +610.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 581.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
LETS DANCE THE MARKET ! 
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.05.29 08:34
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 07:28
No swaps are charged on the signal account
