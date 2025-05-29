SignauxSections
Muhammad Misbakhuddin

GOLDEN DOME

Muhammad Misbakhuddin
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 59%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
181 (95.26%)
Perte trades:
9 (4.74%)
Meilleure transaction:
336.61 USD
Pire transaction:
-419.34 USD
Bénéfice brut:
3 721.59 USD (291 888 pips)
Perte brute:
-1 914.75 USD (175 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (610.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 236.34 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
62.85%
Charge de dépôt maximale:
9.74%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
180 (94.74%)
Courts trades:
10 (5.26%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
9.51 USD
Bénéfice moyen:
20.56 USD
Perte moyenne:
-212.75 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 581.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 581.51 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.32%
Prévision annuelle:
17.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 196.42 USD
Maximal:
1 581.51 USD (83.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.90% (1 581.51 USD)
Par fonds propres:
17.28% (1 189.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 117K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +336.61 USD
Pire transaction: -419 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +610.21 USD
Perte consécutive maximale: -1 581.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
LETS DANCE THE MARKET ! 
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.05.29 08:34
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 07:28
No swaps are charged on the signal account
