Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
247 (96.10%)
Transacciones Irrentables:
10 (3.89%)
Mejor transacción:
336.61 USD
Peor transacción:
-419.34 USD
Beneficio Bruto:
5 093.82 USD (394 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
90 (1 793.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 793.10 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
64.01%
Carga máxima del depósito:
9.74%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.01
Transacciones Largas:
247 (96.11%)
Transacciones Cortas:
10 (3.89%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
12.35 USD
Beneficio medio:
20.62 USD
Pérdidas medias:
-191.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 581.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 581.51 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.17%
Pronóstico anual:
62.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 196.42 USD
Máxima:
1 581.51 USD (83.90%)
Reducción relativa:
De balance:
83.90% (1 581.51 USD)
De fondos:
33.48% (2 672.50 USD)
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSD
257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSD
3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSD
220K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +336.61 USD
Peor transacción: -419 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 90
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 793.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 581.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
otros 10...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
LETS DANCE THE MARKET !
