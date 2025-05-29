- Прирост
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
246 (96.09%)
Убыточных трейдов:
10 (3.91%)
Лучший трейд:
336.61 USD
Худший трейд:
-419.34 USD
Общая прибыль:
5 074.65 USD (392 752 pips)
Общий убыток:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (1 793.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 793.10 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
64.01%
Макс. загрузка депозита:
9.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
246 (96.09%)
Коротких трейдов:
10 (3.91%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
12.32 USD
Средняя прибыль:
20.63 USD
Средний убыток:
-191.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 581.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 581.51 USD (4)
Прирост в месяц:
5.00%
Годовой прогноз:
60.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 196.42 USD
Максимальная:
1 581.51 USD (83.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.90% (1 581.51 USD)
По эквити:
33.48% (2 672.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|218K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +336.61 USD
Худший трейд: -419 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 793.10 USD
Макс. убыток в серии: -1 581.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
