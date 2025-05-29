СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLDEN DOME
Muhammad Misbakhuddin

GOLDEN DOME

Muhammad Misbakhuddin
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 87%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
246 (96.09%)
Убыточных трейдов:
10 (3.91%)
Лучший трейд:
336.61 USD
Худший трейд:
-419.34 USD
Общая прибыль:
5 074.65 USD (392 752 pips)
Общий убыток:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (1 793.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 793.10 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
64.01%
Макс. загрузка депозита:
9.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
246 (96.09%)
Коротких трейдов:
10 (3.91%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
12.32 USD
Средняя прибыль:
20.63 USD
Средний убыток:
-191.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 581.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 581.51 USD (4)
Прирост в месяц:
5.00%
Годовой прогноз:
60.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 196.42 USD
Максимальная:
1 581.51 USD (83.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.90% (1 581.51 USD)
По эквити:
33.48% (2 672.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 256
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 218K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +336.61 USD
Худший трейд: -419 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 793.10 USD
Макс. убыток в серии: -1 581.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
LETS DANCE THE MARKET ! 
Нет отзывов
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.03 00:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDEN DOME
100 USD в месяц
87%
0
0
USD
8.9K
USD
51
0%
256
96%
64%
2.64
12.32
USD
84%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.