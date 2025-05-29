- 자본
- 축소
트레이드:
262
이익 거래:
252 (96.18%)
손실 거래:
10 (3.82%)
최고의 거래:
336.61 USD
최악의 거래:
-419.34 USD
총 수익:
5 276.95 USD (412 981 pips)
총 손실:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
연속 최대 이익:
90 (1 793.10 USD)
연속 최대 이익:
1 793.10 USD (90)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
64.01%
최대 입금량:
9.74%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.12
롱(주식매수):
252 (96.18%)
숏(주식차입매도):
10 (3.82%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
12.81 USD
평균 이익:
20.94 USD
평균 손실:
-191.96 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 581.51 USD)
연속 최대 손실:
-1 581.51 USD (4)
월별 성장률:
4.74%
연간 예측:
57.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 196.42 USD
최대한의:
1 581.51 USD (83.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.90% (1 581.51 USD)
자본금별:
33.48% (2 672.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|238K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +336.61 USD
최악의 거래: -419 USD
연속 최대 이익: 90
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 793.10 USD
연속 최대 손실: -1 581.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
