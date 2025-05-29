SinaisSeções
GOLDEN DOME
Muhammad Misbakhuddin

GOLDEN DOME

Muhammad Misbakhuddin
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 87%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
247 (96.10%)
Negociações com perda:
10 (3.89%)
Melhor negociação:
336.61 USD
Pior negociação:
-419.34 USD
Lucro bruto:
5 093.82 USD (394 669 pips)
Perda bruta:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
90 (1 793.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 793.10 USD (90)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
64.01%
Depósito máximo carregado:
9.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
247 (96.11%)
Negociações curtas:
10 (3.89%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
12.35 USD
Lucro médio:
20.62 USD
Perda média:
-191.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 581.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 581.51 USD (4)
Crescimento mensal:
5.17%
Previsão anual:
62.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 196.42 USD
Máximo:
1 581.51 USD (83.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.90% (1 581.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.48% (2 672.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 220K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +336.61 USD
Pior negociação: -419 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 90
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 793.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1 581.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
LETS DANCE THE MARKET ! 
Sem comentários
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.11.03 00:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLDEN DOME
100 USD por mês
87%
0
0
USD
8.9K
USD
52
0%
257
96%
64%
2.65
12.35
USD
84%
1:200
Copiar

