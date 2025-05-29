- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
247 (96.10%)
Negociações com perda:
10 (3.89%)
Melhor negociação:
336.61 USD
Pior negociação:
-419.34 USD
Lucro bruto:
5 093.82 USD (394 669 pips)
Perda bruta:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
90 (1 793.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 793.10 USD (90)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
64.01%
Depósito máximo carregado:
9.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
247 (96.11%)
Negociações curtas:
10 (3.89%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
12.35 USD
Lucro médio:
20.62 USD
Perda média:
-191.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 581.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 581.51 USD (4)
Crescimento mensal:
5.17%
Previsão anual:
62.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 196.42 USD
Máximo:
1 581.51 USD (83.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.90% (1 581.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.48% (2 672.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|220K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +336.61 USD
Pior negociação: -419 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 90
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 793.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1 581.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
LETS DANCE THE MARKET !
