- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
257
Gewinntrades:
247 (96.10%)
Verlusttrades:
10 (3.89%)
Bester Trade:
336.61 USD
Schlechtester Trade:
-419.34 USD
Bruttoprofit:
5 093.82 USD (394 669 pips)
Bruttoverlust:
-1 919.55 USD (175 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
90 (1 793.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 793.10 USD (90)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
64.01%
Max deposit load:
9.74%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.01
Long-Positionen:
247 (96.11%)
Short-Positionen:
10 (3.89%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
12.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-191.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 581.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 581.51 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.17%
Jahresprognose:
62.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 196.42 USD
Maximaler:
1 581.51 USD (83.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.90% (1 581.51 USD)
Kapital:
33.48% (2 672.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|220K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +336.61 USD
Schlechtester Trade: -419 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 90
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 793.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 581.51 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
