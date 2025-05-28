SinyallerBölümler
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 89 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 058
Kârla kapanan işlemler:
4 898 (69.39%)
Zararla kapanan işlemler:
2 160 (30.60%)
En iyi işlem:
514.47 USD
En kötü işlem:
-797.00 USD
Brüt kâr:
45 369.70 USD (738 776 pips)
Brüt zarar:
-33 750.76 USD (773 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (133.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
580.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
369
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
3 622 (51.32%)
Satış işlemleri:
3 436 (48.68%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
9.26 USD
Ortalama zarar:
-15.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-24.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 900.32 USD (4)
Aylık büyüme:
4.08%
Yıllık tahmin:
49.56%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 879.31 USD (30.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.75% (3 860.31 USD)
Varlığa göre:
51.06% (8 440.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 1368
EURAUD 1053
EURUSD 691
GBPCAD 505
USDCAD 499
AUDUSD 438
AUDCAD 400
NZDUSD 379
GBPUSD 349
EURCAD 292
GBPCHF 236
AUDCHF 161
EURCHF 124
CADCHF 122
EURGBP 85
AUDSGD 71
GBPAUD 67
EURNZD 59
AUDNZD 49
EURSGD 48
GBPSGD 45
NZDCAD 9
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 2.3K
EURAUD 776
EURUSD 2.3K
GBPCAD -138
USDCAD 705
AUDUSD 760
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1.2K
GBPUSD -1.2K
EURCAD 477
GBPCHF 1K
AUDCHF 736
EURCHF 441
CADCHF 713
EURGBP 21
AUDSGD -20
GBPAUD 66
EURNZD 87
AUDNZD -126
EURSGD 12
GBPSGD 106
NZDCAD 27
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -25K
EURAUD -8.5K
EURUSD 1.3K
GBPCAD -13K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 1.3K
AUDCAD 6K
NZDUSD 3.9K
GBPUSD -6.2K
EURCAD -9.1K
GBPCHF 9K
AUDCHF 4.6K
EURCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
EURGBP -3.5K
AUDSGD -1.5K
GBPAUD -41
EURNZD 3K
AUDNZD -4.9K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
NZDCAD 585
USDSGD -279
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +514.47 USD
En kötü işlem: -797 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +133.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 12:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
