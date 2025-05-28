SignauxSections
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 89 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 025
Bénéfice trades:
4 876 (69.40%)
Perte trades:
2 149 (30.59%)
Meilleure transaction:
514.47 USD
Pire transaction:
-797.00 USD
Bénéfice brut:
45 283.98 USD (735 333 pips)
Perte brute:
-33 715.01 USD (770 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (133.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
580.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
29.29%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
362
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.98
Longs trades:
3 593 (51.15%)
Courts trades:
3 432 (48.85%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
1.65 USD
Bénéfice moyen:
9.29 USD
Perte moyenne:
-15.69 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-24.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 900.32 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.39%
Prévision annuelle:
53.51%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 879.31 USD (30.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.75% (3 860.31 USD)
Par fonds propres:
51.06% (8 440.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 1364
EURAUD 1052
EURUSD 685
USDCAD 499
GBPCAD 495
AUDUSD 437
AUDCAD 400
NZDUSD 379
GBPUSD 343
EURCAD 292
GBPCHF 236
AUDCHF 160
EURCHF 124
CADCHF 120
EURGBP 85
AUDSGD 71
GBPAUD 67
EURNZD 59
EURSGD 48
AUDNZD 47
GBPSGD 45
NZDCAD 9
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 2.3K
EURAUD 775
EURUSD 2.3K
USDCAD 705
GBPCAD -147
AUDUSD 758
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1.2K
GBPUSD -1.2K
EURCAD 477
GBPCHF 1K
AUDCHF 735
EURCHF 441
CADCHF 708
EURGBP 21
AUDSGD -20
GBPAUD 66
EURNZD 87
EURSGD 12
AUDNZD -129
GBPSGD 106
NZDCAD 27
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -25K
EURAUD -8.6K
EURUSD 1.4K
USDCAD 2.2K
GBPCAD -13K
AUDUSD 1.2K
AUDCAD 6K
NZDUSD 3.9K
GBPUSD -5.8K
EURCAD -9.1K
GBPCHF 9K
AUDCHF 4.5K
EURCHF 3.2K
CADCHF 2.5K
EURGBP -3.5K
AUDSGD -1.5K
GBPAUD -41
EURNZD 3K
EURSGD 800
AUDNZD -5.1K
GBPSGD -1.2K
NZDCAD 585
USDSGD -279
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +514.47 USD
Pire transaction: -797 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +133.85 USD
Perte consécutive maximale: -24.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 12:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Magic Number7
89 USD par mois
96%
0
0
USD
58K
USD
18
94%
7 025
69%
100%
1.34
1.65
USD
51%
1:500
