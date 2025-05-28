- 자본
- 축소
트레이드:
12 354
이익 거래:
8 576 (69.41%)
손실 거래:
3 778 (30.58%)
최고의 거래:
514.47 USD
최악의 거래:
-797.00 USD
총 수익:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
총 손실:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
연속 최대 이익:
46 (133.85 USD)
연속 최대 이익:
580.27 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
92.14%
최대 입금량:
29.29%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
6 267 (50.73%)
숏(주식차입매도):
6 087 (49.27%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
7.61 USD
평균 손실:
-14.22 USD
연속 최대 손실:
22 (-1 629.08 USD)
연속 최대 손실:
-1 900.32 USD (4)
월별 성장률:
-11.81%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 613.46 USD (20.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.75% (3 860.31 USD)
자본금별:
51.06% (8 440.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2604
|EURAUD
|1445
|EURUSD
|1084
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|762
|AUDCAD
|748
|AUDUSD
|703
|GBPUSD
|612
|NZDUSD
|593
|EURJPY
|483
|AUDNZD
|424
|EURCAD
|351
|AUDCHF
|306
|CADCHF
|284
|EURCHF
|247
|GBPCHF
|236
|EURGBP
|179
|NZDCAD
|167
|GBPAUD
|81
|AUDSGD
|71
|EURNZD
|59
|EURSGD
|48
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|103
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-852
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|528
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|441
|AUDNZD
|6
|EURCAD
|523
|AUDCHF
|1.1K
|CADCHF
|660
|EURCHF
|-182
|GBPCHF
|1K
|EURGBP
|268
|NZDCAD
|328
|GBPAUD
|76
|AUDSGD
|-20
|EURNZD
|87
|EURSGD
|12
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|-6.2K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|9.8K
|GBPCAD
|-34K
|USDCAD
|-24K
|AUDCAD
|15K
|AUDUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-15K
|NZDUSD
|1.6K
|EURJPY
|8.8K
|AUDNZD
|-3.6K
|EURCAD
|-4.6K
|AUDCHF
|4.5K
|CADCHF
|-1.7K
|EURCHF
|-4.4K
|GBPCHF
|9K
|EURGBP
|1.2K
|NZDCAD
|4.6K
|GBPAUD
|1.6K
|AUDSGD
|-1.5K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|800
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-279
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +514.47 USD
최악의 거래: -797 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +133.85 USD
연속 최대 손실: -1 629.08 USD
복사하려면 최소 증거금 2,000달러가 필요합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 89 USD
79%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
31
94%
12 354
69%
92%
1.21
0.93
USD
USD
51%
1:500