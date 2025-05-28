시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Magic Number7
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 89 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 79%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 354
이익 거래:
8 576 (69.41%)
손실 거래:
3 778 (30.58%)
최고의 거래:
514.47 USD
최악의 거래:
-797.00 USD
총 수익:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
총 손실:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
연속 최대 이익:
46 (133.85 USD)
연속 최대 이익:
580.27 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
92.14%
최대 입금량:
29.29%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
6 267 (50.73%)
숏(주식차입매도):
6 087 (49.27%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
7.61 USD
평균 손실:
-14.22 USD
연속 최대 손실:
22 (-1 629.08 USD)
연속 최대 손실:
-1 900.32 USD (4)
월별 성장률:
-11.81%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 613.46 USD (20.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.75% (3 860.31 USD)
자본금별:
51.06% (8 440.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 2604
EURAUD 1445
EURUSD 1084
GBPCAD 782
USDCAD 762
AUDCAD 748
AUDUSD 703
GBPUSD 612
NZDUSD 593
EURJPY 483
AUDNZD 424
EURCAD 351
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 179
NZDCAD 167
GBPAUD 81
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -1.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 528
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 441
AUDNZD 6
EURCAD 523
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 268
NZDCAD 328
GBPAUD 76
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 9.8K
GBPCAD -34K
USDCAD -24K
AUDCAD 15K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -15K
NZDUSD 1.6K
EURJPY 8.8K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.6K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 1.2K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 1.6K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +514.47 USD
최악의 거래: -797 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +133.85 USD
연속 최대 손실: -1 629.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
복사하려면 최소 증거금 2,000달러가 필요합니다.


리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.