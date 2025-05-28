SegnaliSezioni
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 96%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 058
Profit Trade:
4 898 (69.39%)
Loss Trade:
2 160 (30.60%)
Best Trade:
514.47 USD
Worst Trade:
-797.00 USD
Profitto lordo:
45 369.70 USD (738 776 pips)
Perdita lorda:
-33 750.76 USD (773 691 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (133.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.29%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
369
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
3 622 (51.32%)
Short Trade:
3 436 (48.68%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
9.26 USD
Perdita media:
-15.63 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-24.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 900.32 USD (4)
Crescita mensile:
4.08%
Previsione annuale:
49.56%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 879.31 USD (30.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.75% (3 860.31 USD)
Per equità:
51.06% (8 440.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 1368
EURAUD 1053
EURUSD 691
GBPCAD 505
USDCAD 499
AUDUSD 438
AUDCAD 400
NZDUSD 379
GBPUSD 349
EURCAD 292
GBPCHF 236
AUDCHF 161
EURCHF 124
CADCHF 122
EURGBP 85
AUDSGD 71
GBPAUD 67
EURNZD 59
AUDNZD 49
EURSGD 48
GBPSGD 45
NZDCAD 9
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 2.3K
EURAUD 776
EURUSD 2.3K
GBPCAD -138
USDCAD 705
AUDUSD 760
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1.2K
GBPUSD -1.2K
EURCAD 477
GBPCHF 1K
AUDCHF 736
EURCHF 441
CADCHF 713
EURGBP 21
AUDSGD -20
GBPAUD 66
EURNZD 87
AUDNZD -126
EURSGD 12
GBPSGD 106
NZDCAD 27
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -25K
EURAUD -8.5K
EURUSD 1.3K
GBPCAD -13K
USDCAD 2.2K
AUDUSD 1.3K
AUDCAD 6K
NZDUSD 3.9K
GBPUSD -6.2K
EURCAD -9.1K
GBPCHF 9K
AUDCHF 4.6K
EURCHF 3.2K
CADCHF 2.7K
EURGBP -3.5K
AUDSGD -1.5K
GBPAUD -41
EURNZD 3K
AUDNZD -4.9K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
NZDCAD 585
USDSGD -279
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +514.47 USD
Worst Trade: -797 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +133.85 USD
Massima perdita consecutiva: -24.30 USD

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 12:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
