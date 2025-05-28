- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 058
Profit Trade:
4 898 (69.39%)
Loss Trade:
2 160 (30.60%)
Best Trade:
514.47 USD
Worst Trade:
-797.00 USD
Profitto lordo:
45 369.70 USD (738 776 pips)
Perdita lorda:
-33 750.76 USD (773 691 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (133.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.29%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
369
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
3 622 (51.32%)
Short Trade:
3 436 (48.68%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
9.26 USD
Perdita media:
-15.63 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-24.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 900.32 USD (4)
Crescita mensile:
4.08%
Previsione annuale:
49.56%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 879.31 USD (30.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.75% (3 860.31 USD)
Per equità:
51.06% (8 440.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1368
|EURAUD
|1053
|EURUSD
|691
|GBPCAD
|505
|USDCAD
|499
|AUDUSD
|438
|AUDCAD
|400
|NZDUSD
|379
|GBPUSD
|349
|EURCAD
|292
|GBPCHF
|236
|AUDCHF
|161
|EURCHF
|124
|CADCHF
|122
|EURGBP
|85
|AUDSGD
|71
|GBPAUD
|67
|EURNZD
|59
|AUDNZD
|49
|EURSGD
|48
|GBPSGD
|45
|NZDCAD
|9
|USDSGD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|2.3K
|EURAUD
|776
|EURUSD
|2.3K
|GBPCAD
|-138
|USDCAD
|705
|AUDUSD
|760
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-1.2K
|EURCAD
|477
|GBPCHF
|1K
|AUDCHF
|736
|EURCHF
|441
|CADCHF
|713
|EURGBP
|21
|AUDSGD
|-20
|GBPAUD
|66
|EURNZD
|87
|AUDNZD
|-126
|EURSGD
|12
|GBPSGD
|106
|NZDCAD
|27
|USDSGD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-25K
|EURAUD
|-8.5K
|EURUSD
|1.3K
|GBPCAD
|-13K
|USDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|1.3K
|AUDCAD
|6K
|NZDUSD
|3.9K
|GBPUSD
|-6.2K
|EURCAD
|-9.1K
|GBPCHF
|9K
|AUDCHF
|4.6K
|EURCHF
|3.2K
|CADCHF
|2.7K
|EURGBP
|-3.5K
|AUDSGD
|-1.5K
|GBPAUD
|-41
|EURNZD
|3K
|AUDNZD
|-4.9K
|EURSGD
|800
|GBPSGD
|-1.2K
|NZDCAD
|585
|USDSGD
|-279
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +514.47 USD
Worst Trade: -797 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +133.85 USD
Massima perdita consecutiva: -24.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
Non ci sono recensioni
