Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 79%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 354
Transacciones Rentables:
8 576 (69.41%)
Transacciones Irrentables:
3 778 (30.58%)
Mejor transacción:
514.47 USD
Peor transacción:
-797.00 USD
Beneficio Bruto:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (133.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
580.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
29.29%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
276
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.50
Transacciones Largas:
6 267 (50.73%)
Transacciones Cortas:
6 087 (49.27%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.93 USD
Beneficio medio:
7.61 USD
Pérdidas medias:
-14.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-1 629.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 900.32 USD (4)
Crecimiento al mes:
-14.49%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4 613.46 USD (20.23%)
Reducción relativa:
De balance:
16.75% (3 860.31 USD)
De fondos:
51.06% (8 440.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 2604
EURAUD 1445
EURUSD 1084
GBPCAD 782
USDCAD 762
AUDCAD 748
AUDUSD 703
GBPUSD 612
NZDUSD 593
EURJPY 483
AUDNZD 424
EURCAD 351
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 179
NZDCAD 167
GBPAUD 81
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -1.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 528
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 441
AUDNZD 6
EURCAD 523
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 268
NZDCAD 328
GBPAUD 76
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 9.8K
GBPCAD -34K
USDCAD -24K
AUDCAD 15K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -15K
NZDUSD 1.6K
EURJPY 8.8K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.6K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 1.2K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 1.6K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +514.47 USD
Peor transacción: -797 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +133.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 629.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
