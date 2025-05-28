- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12 354
利益トレード:
8 576 (69.41%)
損失トレード:
3 778 (30.58%)
ベストトレード:
514.47 USD
最悪のトレード:
-797.00 USD
総利益:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
総損失:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
最大連続の勝ち:
46 (133.85 USD)
最大連続利益:
580.27 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
29.29%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
276
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.50
長いトレード:
6 267 (50.73%)
短いトレード:
6 087 (49.27%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
7.61 USD
平均損失:
-14.22 USD
最大連続の負け:
22 (-1 629.08 USD)
最大連続損失:
-1 900.32 USD (4)
月間成長:
-14.49%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 613.46 USD (20.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.75% (3 860.31 USD)
エクイティによる:
51.06% (8 440.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2604
|EURAUD
|1445
|EURUSD
|1084
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|762
|AUDCAD
|748
|AUDUSD
|703
|GBPUSD
|612
|NZDUSD
|593
|EURJPY
|483
|AUDNZD
|424
|EURCAD
|351
|AUDCHF
|306
|CADCHF
|284
|EURCHF
|247
|GBPCHF
|236
|EURGBP
|179
|NZDCAD
|167
|GBPAUD
|81
|AUDSGD
|71
|EURNZD
|59
|EURSGD
|48
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|103
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-852
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|528
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|441
|AUDNZD
|6
|EURCAD
|523
|AUDCHF
|1.1K
|CADCHF
|660
|EURCHF
|-182
|GBPCHF
|1K
|EURGBP
|268
|NZDCAD
|328
|GBPAUD
|76
|AUDSGD
|-20
|EURNZD
|87
|EURSGD
|12
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|-6.2K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|9.8K
|GBPCAD
|-34K
|USDCAD
|-24K
|AUDCAD
|15K
|AUDUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-15K
|NZDUSD
|1.6K
|EURJPY
|8.8K
|AUDNZD
|-3.6K
|EURCAD
|-4.6K
|AUDCHF
|4.5K
|CADCHF
|-1.7K
|EURCHF
|-4.4K
|GBPCHF
|9K
|EURGBP
|1.2K
|NZDCAD
|4.6K
|GBPAUD
|1.6K
|AUDSGD
|-1.5K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|800
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-279
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +514.47 USD
最悪のトレード: -797 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +133.85 USD
最大連続損失: -1 629.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
89 USD/月
79%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
31
94%
12 354
69%
100%
1.21
0.93
USD
USD
51%
1:500