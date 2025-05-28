シグナルセクション
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額 89 USD per でコピー
成長(開始日): 2025 79%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12 354
利益トレード:
8 576 (69.41%)
損失トレード:
3 778 (30.58%)
ベストトレード:
514.47 USD
最悪のトレード:
-797.00 USD
総利益:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
総損失:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
最大連続の勝ち:
46 (133.85 USD)
最大連続利益:
580.27 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
29.29%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
276
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.50
長いトレード:
6 267 (50.73%)
短いトレード:
6 087 (49.27%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
7.61 USD
平均損失:
-14.22 USD
最大連続の負け:
22 (-1 629.08 USD)
最大連続損失:
-1 900.32 USD (4)
月間成長:
-14.49%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 613.46 USD (20.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.75% (3 860.31 USD)
エクイティによる:
51.06% (8 440.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 2604
EURAUD 1445
EURUSD 1084
GBPCAD 782
USDCAD 762
AUDCAD 748
AUDUSD 703
GBPUSD 612
NZDUSD 593
EURJPY 483
AUDNZD 424
EURCAD 351
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 179
NZDCAD 167
GBPAUD 81
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -1.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 528
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 441
AUDNZD 6
EURCAD 523
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 268
NZDCAD 328
GBPAUD 76
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 9.8K
GBPCAD -34K
USDCAD -24K
AUDCAD 15K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -15K
NZDUSD 1.6K
EURJPY 8.8K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.6K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 1.2K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 1.6K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +514.47 USD
最悪のトレード: -797 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +133.85 USD
最大連続損失: -1 629.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
レビューなし
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.14 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Magic Number7
89 USD/月
79%
0
0
USD
24K
USD
31
94%
12 354
69%
100%
1.21
0.93
USD
51%
1:500
