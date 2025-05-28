- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12 354
盈利交易:
8 576 (69.41%)
亏损交易:
3 778 (30.58%)
最好交易:
514.47 USD
最差交易:
-797.00 USD
毛利:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
毛利亏损:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
最大连续赢利:
46 (133.85 USD)
最大连续盈利:
580.27 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
29.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
276
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.50
长期交易:
6 267 (50.73%)
短期交易:
6 087 (49.27%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
7.61 USD
平均损失:
-14.22 USD
最大连续失误:
22 (-1 629.08 USD)
最大连续亏损:
-1 900.32 USD (4)
每月增长:
-14.49%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 613.46 USD (20.23%)
相对跌幅:
结余:
16.75% (3 860.31 USD)
净值:
51.06% (8 440.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2604
|EURAUD
|1445
|EURUSD
|1084
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|762
|AUDCAD
|748
|AUDUSD
|703
|GBPUSD
|612
|NZDUSD
|593
|EURJPY
|483
|AUDNZD
|424
|EURCAD
|351
|AUDCHF
|306
|CADCHF
|284
|EURCHF
|247
|GBPCHF
|236
|EURGBP
|179
|NZDCAD
|167
|GBPAUD
|81
|AUDSGD
|71
|EURNZD
|59
|EURSGD
|48
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|103
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-852
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|528
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|441
|AUDNZD
|6
|EURCAD
|523
|AUDCHF
|1.1K
|CADCHF
|660
|EURCHF
|-182
|GBPCHF
|1K
|EURGBP
|268
|NZDCAD
|328
|GBPAUD
|76
|AUDSGD
|-20
|EURNZD
|87
|EURSGD
|12
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|-6.2K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|9.8K
|GBPCAD
|-34K
|USDCAD
|-24K
|AUDCAD
|15K
|AUDUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-15K
|NZDUSD
|1.6K
|EURJPY
|8.8K
|AUDNZD
|-3.6K
|EURCAD
|-4.6K
|AUDCHF
|4.5K
|CADCHF
|-1.7K
|EURCHF
|-4.4K
|GBPCHF
|9K
|EURGBP
|1.2K
|NZDCAD
|4.6K
|GBPAUD
|1.6K
|AUDSGD
|-1.5K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|800
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-279
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +514.47 USD
最差交易: -797 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +133.85 USD
最大连续亏损: -1 629.08 USD
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月89 USD
79%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
31
94%
12 354
69%
100%
1.21
0.93
USD
USD
51%
1:500