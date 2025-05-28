信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Magic Number7
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 89 USD per 
增长自 2025 79%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12 354
盈利交易:
8 576 (69.41%)
亏损交易:
3 778 (30.58%)
最好交易:
514.47 USD
最差交易:
-797.00 USD
毛利:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
毛利亏损:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
最大连续赢利:
46 (133.85 USD)
最大连续盈利:
580.27 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
29.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
276
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.50
长期交易:
6 267 (50.73%)
短期交易:
6 087 (49.27%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
7.61 USD
平均损失:
-14.22 USD
最大连续失误:
22 (-1 629.08 USD)
最大连续亏损:
-1 900.32 USD (4)
每月增长:
-14.49%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 613.46 USD (20.23%)
相对跌幅:
结余:
16.75% (3 860.31 USD)
净值:
51.06% (8 440.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 2604
EURAUD 1445
EURUSD 1084
GBPCAD 782
USDCAD 762
AUDCAD 748
AUDUSD 703
GBPUSD 612
NZDUSD 593
EURJPY 483
AUDNZD 424
EURCAD 351
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 179
NZDCAD 167
GBPAUD 81
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -1.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 528
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 441
AUDNZD 6
EURCAD 523
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 268
NZDCAD 328
GBPAUD 76
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 9.8K
GBPCAD -34K
USDCAD -24K
AUDCAD 15K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -15K
NZDUSD 1.6K
EURJPY 8.8K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.6K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 1.2K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 1.6K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +514.47 USD
最差交易: -797 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +133.85 USD
最大连续亏损: -1 629.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
