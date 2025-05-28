SinaisSeções
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 79%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 354
Negociações com lucro:
8 576 (69.41%)
Negociações com perda:
3 778 (30.58%)
Melhor negociação:
514.47 USD
Pior negociação:
-797.00 USD
Lucro bruto:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
Perda bruta:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (133.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
580.27 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
29.29%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
276
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.50
Negociações longas:
6 267 (50.73%)
Negociações curtas:
6 087 (49.27%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
7.61 USD
Perda média:
-14.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-1 629.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 900.32 USD (4)
Crescimento mensal:
-14.49%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 613.46 USD (20.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.75% (3 860.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.06% (8 440.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 2604
EURAUD 1445
EURUSD 1084
GBPCAD 782
USDCAD 762
AUDCAD 748
AUDUSD 703
GBPUSD 612
NZDUSD 593
EURJPY 483
AUDNZD 424
EURCAD 351
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 179
NZDCAD 167
GBPAUD 81
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -1.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 528
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 441
AUDNZD 6
EURCAD 523
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 268
NZDCAD 328
GBPAUD 76
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 9.8K
GBPCAD -34K
USDCAD -24K
AUDCAD 15K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -15K
NZDUSD 1.6K
EURJPY 8.8K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.6K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 1.2K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 1.6K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +514.47 USD
Pior negociação: -797 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +133.85 USD
Máxima perda consecutiva: -1 629.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
Sem comentários
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.14 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
