SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Magic Number7
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 89 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 79%
VantageInternational-Live 3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 354
Gewinntrades:
8 576 (69.41%)
Verlusttrades:
3 778 (30.58%)
Bester Trade:
514.47 USD
Schlechtester Trade:
-797.00 USD
Bruttoprofit:
65 255.03 USD (3 338 608 pips)
Bruttoverlust:
-53 708.91 USD (1 367 828 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (133.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
580.27 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
29.29%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
198
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.50
Long-Positionen:
6 267 (50.73%)
Short-Positionen:
6 087 (49.27%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-1 629.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 900.32 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-15.17%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4 613.46 USD (20.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.75% (3 860.31 USD)
Kapital:
51.06% (8 440.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 2604
EURAUD 1445
EURUSD 1084
GBPCAD 782
USDCAD 762
AUDCAD 748
AUDUSD 703
GBPUSD 612
NZDUSD 593
EURJPY 483
AUDNZD 424
EURCAD 351
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 179
NZDCAD 167
GBPAUD 81
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -1.8K
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 528
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 441
AUDNZD 6
EURCAD 523
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 268
NZDCAD 328
GBPAUD 76
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 9.8K
GBPCAD -34K
USDCAD -24K
AUDCAD 15K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -15K
NZDUSD 1.6K
EURJPY 8.8K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.6K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 1.2K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 1.6K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +514.47 USD
Schlechtester Trade: -797 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 629.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
Keine Bewertungen
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.14 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Magic Number7
89 USD pro Monat
79%
0
0
USD
24K
USD
31
94%
12 354
69%
99%
1.21
0.93
USD
51%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.