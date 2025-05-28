СигналыРазделы
Kim Geunho

Magic Number7

Kim Geunho
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 89 USD в месяц
прирост с 2025 93%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 280
Прибыльных трейдов:
8 549 (69.61%)
Убыточных трейдов:
3 731 (30.38%)
Лучший трейд:
514.47 USD
Худший трейд:
-797.00 USD
Общая прибыль:
65 231.33 USD (1 294 683 pips)
Общий убыток:
-51 833.94 USD (1 335 463 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (133.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
580.27 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
29.29%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
350
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
6 231 (50.74%)
Коротких трейдов:
6 049 (49.26%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-13.89 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-24.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 900.32 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.66%
Годовой прогноз:
-92.58%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 879.31 USD (30.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.75% (3 860.31 USD)
По эквити:
51.06% (8 440.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 2602
EURAUD 1445
EURUSD 1082
GBPCAD 782
USDCAD 760
AUDCAD 745
AUDUSD 697
GBPUSD 608
NZDUSD 590
EURJPY 472
AUDNZD 424
EURCAD 348
AUDCHF 306
CADCHF 284
EURCHF 247
GBPCHF 236
EURGBP 175
NZDCAD 167
GBPAUD 79
AUDSGD 71
EURNZD 59
EURSGD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 103
EURUSD 3.1K
GBPCAD -852
USDCAD -903
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 1.2K
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 1.9K
EURJPY 442
AUDNZD 6
EURCAD 522
AUDCHF 1.1K
CADCHF 660
EURCHF -182
GBPCHF 1K
EURGBP 333
NZDCAD 328
GBPAUD 81
AUDSGD -20
EURNZD 87
EURSGD 12
GBPSGD 106
USDSGD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD -6.2K
EURAUD -19K
EURUSD 10K
GBPCAD -34K
USDCAD -20K
AUDCAD 16K
AUDUSD 3.2K
GBPUSD -13K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 9.4K
AUDNZD -3.6K
EURCAD -4.5K
AUDCHF 4.5K
CADCHF -1.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 9K
EURGBP 2.9K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD 2.2K
AUDSGD -1.5K
EURNZD 3K
EURSGD 800
GBPSGD -1.2K
USDSGD -279
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +514.47 USD
Худший трейд: -797 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +133.85 USD
Макс. убыток в серии: -24.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
Нет отзывов
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 22:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.14 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Magic Number7
89 USD в месяц
93%
0
0
USD
26K
USD
31
95%
12 280
69%
100%
1.25
1.09
USD
51%
1:500
Копировать

