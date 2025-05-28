- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12 280
Прибыльных трейдов:
8 549 (69.61%)
Убыточных трейдов:
3 731 (30.38%)
Лучший трейд:
514.47 USD
Худший трейд:
-797.00 USD
Общая прибыль:
65 231.33 USD (1 294 683 pips)
Общий убыток:
-51 833.94 USD (1 335 463 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (133.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
580.27 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
29.29%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
350
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
6 231 (50.74%)
Коротких трейдов:
6 049 (49.26%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-13.89 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-24.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 900.32 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.66%
Годовой прогноз:
-92.58%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 879.31 USD (30.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.75% (3 860.31 USD)
По эквити:
51.06% (8 440.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2602
|EURAUD
|1445
|EURUSD
|1082
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|760
|AUDCAD
|745
|AUDUSD
|697
|GBPUSD
|608
|NZDUSD
|590
|EURJPY
|472
|AUDNZD
|424
|EURCAD
|348
|AUDCHF
|306
|CADCHF
|284
|EURCHF
|247
|GBPCHF
|236
|EURGBP
|175
|NZDCAD
|167
|GBPAUD
|79
|AUDSGD
|71
|EURNZD
|59
|EURSGD
|48
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|103
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-852
|USDCAD
|-903
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|442
|AUDNZD
|6
|EURCAD
|522
|AUDCHF
|1.1K
|CADCHF
|660
|EURCHF
|-182
|GBPCHF
|1K
|EURGBP
|333
|NZDCAD
|328
|GBPAUD
|81
|AUDSGD
|-20
|EURNZD
|87
|EURSGD
|12
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|-6.2K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|10K
|GBPCAD
|-34K
|USDCAD
|-20K
|AUDCAD
|16K
|AUDUSD
|3.2K
|GBPUSD
|-13K
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|9.4K
|AUDNZD
|-3.6K
|EURCAD
|-4.5K
|AUDCHF
|4.5K
|CADCHF
|-1.7K
|EURCHF
|-4.4K
|GBPCHF
|9K
|EURGBP
|2.9K
|NZDCAD
|4.6K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDSGD
|-1.5K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|800
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-279
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +514.47 USD
Худший трейд: -797 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +133.85 USD
Макс. убыток в серии: -24.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. "Optimized for steady growth with low drawdown strategies."
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
89 USD в месяц
93%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
31
95%
12 280
69%
100%
1.25
1.09
USD
USD
51%
1:500