Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 89 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 205
Kârla kapanan işlemler:
4 920 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
2 285 (31.71%)
En iyi işlem:
661.12 USD
En kötü işlem:
-686.36 USD
Brüt kâr:
49 109.01 USD (1 860 949 pips)
Brüt zarar:
-38 307.38 USD (1 175 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (220.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
661.12 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.68%
Maks. mevduat yükü:
34.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
350
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.93
Alış işlemleri:
3 732 (51.80%)
Satış işlemleri:
3 473 (48.20%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
9.98 USD
Ortalama zarar:
-16.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
70 (-25.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-933.55 USD (4)
Aylık büyüme:
4.17%
Yıllık tahmin:
50.59%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.28 USD
Maksimum:
3 687.24 USD (45.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.06% (3 667.94 USD)
Varlığa göre:
56.86% (6 920.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 1382
EURAUD 1054
EURUSD 676
GBPCAD 512
USDCAD 500
AUDUSD 432
AUDCAD 409
GBPUSD 369
NZDUSD 316
EURCAD 277
GBPCHF 262
AUDCHF 154
CADCHF 127
EURCHF 124
BTCUSD 116
AUDSGD 104
EURGBP 75
AUDNZD 75
GBPAUD 66
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 2.7K
EURAUD 1.3K
EURUSD 2K
GBPCAD -39
USDCAD 465
AUDUSD 903
AUDCAD 1.2K
GBPUSD -846
NZDUSD 1.1K
EURCAD 130
GBPCHF 1.3K
AUDCHF 959
CADCHF 771
EURCHF 601
BTCUSD -39
AUDSGD 175
EURGBP 197
AUDNZD -358
GBPAUD 64
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -31K
EURAUD -16K
EURUSD -1.4K
GBPCAD -16K
USDCAD 4.1K
AUDUSD 639
AUDCAD 4.9K
GBPUSD -6.6K
NZDUSD -2.6K
EURCAD -8.8K
GBPCHF 12K
AUDCHF 5.5K
CADCHF 4.1K
EURCHF 3.6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
EURGBP -863
AUDNZD -3.4K
GBPAUD -201
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +661.12 USD
En kötü işlem: -686 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +220.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 01:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eupnae Dong
Ayda 89 USD
39%
0
0
USD
44K
USD
19
92%
7 205
68%
98%
1.28
1.50
USD
57%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.