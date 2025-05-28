シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Eupnae Dong
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  89  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 917
利益トレード:
8 204 (68.84%)
損失トレード:
3 713 (31.16%)
ベストトレード:
661.12 USD
最悪のトレード:
-952.52 USD
総利益:
75 767.28 USD (2 369 906 pips)
総損失:
-61 359.93 USD (1 733 225 pips)
最大連続の勝ち:
36 (220.70 USD)
最大連続利益:
661.12 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
34.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
244
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.91
長いトレード:
6 152 (51.62%)
短いトレード:
5 765 (48.38%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
9.24 USD
平均損失:
-16.53 USD
最大連続の負け:
70 (-25.25 USD)
最大連続損失:
-2 028.37 USD (5)
月間成長:
-5.65%
年間予想:
-68.61%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.28 USD
最大の:
3 687.24 USD (45.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.06% (3 667.94 USD)
エクイティによる:
56.86% (6 920.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 2471
EURAUD 1434
EURUSD 1020
GBPCAD 782
USDCAD 731
AUDCAD 711
AUDUSD 667
GBPUSD 626
NZDUSD 486
EURJPY 471
AUDNZD 421
EURCAD 383
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 209
BTCUSD 116
AUDSGD 104
GBPAUD 78
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
USDCAD -2.2K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -448
NZDUSD 1.9K
EURJPY 452
AUDNZD -92
EURCAD 297
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 804
BTCUSD -39
AUDSGD 175
GBPAUD 78
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD -36K
EURAUD -32K
EURUSD 4.8K
GBPCAD -41K
USDCAD -18K
AUDCAD 16K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -9K
NZDUSD -5.7K
EURJPY 3.9K
AUDNZD -3.4K
EURCAD -6.1K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
GBPAUD 2K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +661.12 USD
最悪のトレード: -953 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +220.70 USD
最大連続損失: -25.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Eupnae Dong
89 USD/月
44%
0
0
USD
26K
USD
32
92%
11 917
68%
99%
1.23
1.21
USD
57%
1:500
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください