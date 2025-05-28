- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 917
利益トレード:
8 204 (68.84%)
損失トレード:
3 713 (31.16%)
ベストトレード:
661.12 USD
最悪のトレード:
-952.52 USD
総利益:
75 767.28 USD (2 369 906 pips)
総損失:
-61 359.93 USD (1 733 225 pips)
最大連続の勝ち:
36 (220.70 USD)
最大連続利益:
661.12 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
34.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
244
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.91
長いトレード:
6 152 (51.62%)
短いトレード:
5 765 (48.38%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
9.24 USD
平均損失:
-16.53 USD
最大連続の負け:
70 (-25.25 USD)
最大連続損失:
-2 028.37 USD (5)
月間成長:
-5.65%
年間予想:
-68.61%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.28 USD
最大の:
3 687.24 USD (45.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.06% (3 667.94 USD)
エクイティによる:
56.86% (6 920.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2471
|EURAUD
|1434
|EURUSD
|1020
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|731
|AUDCAD
|711
|AUDUSD
|667
|GBPUSD
|626
|NZDUSD
|486
|EURJPY
|471
|AUDNZD
|421
|EURCAD
|383
|AUDCHF
|281
|GBPCHF
|262
|CADCHF
|261
|EURCHF
|228
|EURGBP
|209
|BTCUSD
|116
|AUDSGD
|104
|GBPAUD
|78
|EURNZD
|60
|GBPSGD
|45
|EURSGD
|27
|XAUUSD
|12
|USDSGD
|10
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|1.1K
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-749
|USDCAD
|-2.2K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-448
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|452
|AUDNZD
|-92
|EURCAD
|297
|AUDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|CADCHF
|1.3K
|EURCHF
|721
|EURGBP
|804
|BTCUSD
|-39
|AUDSGD
|175
|GBPAUD
|78
|EURNZD
|87
|GBPSGD
|105
|EURSGD
|50
|XAUUSD
|-2.1K
|USDSGD
|-4
|NZDCAD
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|-36K
|EURAUD
|-32K
|EURUSD
|4.8K
|GBPCAD
|-41K
|USDCAD
|-18K
|AUDCAD
|16K
|AUDUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-9K
|NZDUSD
|-5.7K
|EURJPY
|3.9K
|AUDNZD
|-3.4K
|EURCAD
|-6.1K
|AUDCHF
|4.9K
|GBPCHF
|12K
|CADCHF
|5.3K
|EURCHF
|-1.7K
|EURGBP
|6K
|BTCUSD
|-389K
|AUDSGD
|-2K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|3.1K
|GBPSGD
|-1.2K
|EURSGD
|2K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDSGD
|-348
|NZDCAD
|179
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +661.12 USD
最悪のトレード: -953 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +220.70 USD
最大連続損失: -25.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
89 USD/月
44%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
32
92%
11 917
68%
99%
1.23
1.21
USD
USD
57%
1:500