Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 89 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 179
Bénéfice trades:
4 900 (68.25%)
Perte trades:
2 279 (31.75%)
Meilleure transaction:
661.12 USD
Pire transaction:
-686.36 USD
Bénéfice brut:
48 999.55 USD (1 858 538 pips)
Perte brute:
-38 244.37 USD (1 172 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (220.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
661.12 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.68%
Charge de dépôt maximale:
34.05%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
340
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
2.92
Longs trades:
3 709 (51.66%)
Courts trades:
3 470 (48.34%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
10.00 USD
Perte moyenne:
-16.78 USD
Pertes consécutives maximales:
70 (-25.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-933.55 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.14%
Prévision annuelle:
38.13%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.28 USD
Maximal:
3 687.24 USD (45.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.06% (3 667.94 USD)
Par fonds propres:
56.86% (6 920.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 1378
EURAUD 1053
EURUSD 676
GBPCAD 502
USDCAD 500
AUDUSD 431
AUDCAD 409
GBPUSD 365
NZDUSD 314
EURCAD 277
GBPCHF 262
AUDCHF 154
CADCHF 125
EURCHF 124
BTCUSD 116
AUDSGD 104
EURGBP 75
AUDNZD 73
GBPAUD 66
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 2.7K
EURAUD 1.3K
EURUSD 2K
GBPCAD -48
USDCAD 465
AUDUSD 899
AUDCAD 1.2K
GBPUSD -854
NZDUSD 1.1K
EURCAD 130
GBPCHF 1.3K
AUDCHF 959
CADCHF 760
EURCHF 601
BTCUSD -39
AUDSGD 175
EURGBP 197
AUDNZD -366
GBPAUD 64
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -31K
EURAUD -16K
EURUSD -1.4K
GBPCAD -16K
USDCAD 4.1K
AUDUSD 537
AUDCAD 4.9K
GBPUSD -7K
NZDUSD -1K
EURCAD -8.8K
GBPCHF 12K
AUDCHF 5.5K
CADCHF 4K
EURCHF 3.6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
EURGBP -863
AUDNZD -3.5K
GBPAUD -201
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +661.12 USD
Pire transaction: -686 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +220.70 USD
Perte consécutive maximale: -25.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 01:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eupnae Dong
89 USD par mois
38%
0
0
USD
44K
USD
19
92%
7 179
68%
98%
1.28
1.50
USD
57%
1:500
Copier

