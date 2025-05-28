SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Eupnae Dong
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 89 USD por mês
crescimento desde 2025 44%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 917
Negociações com lucro:
8 204 (68.84%)
Negociações com perda:
3 713 (31.16%)
Melhor negociação:
661.12 USD
Pior negociação:
-952.52 USD
Lucro bruto:
75 767.28 USD (2 369 906 pips)
Perda bruta:
-61 359.93 USD (1 733 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (220.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
661.12 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.68%
Depósito máximo carregado:
34.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
244
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.91
Negociações longas:
6 152 (51.62%)
Negociações curtas:
5 765 (48.38%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.21 USD
Lucro médio:
9.24 USD
Perda média:
-16.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
70 (-25.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 028.37 USD (5)
Crescimento mensal:
-5.65%
Previsão anual:
-68.61%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.28 USD
Máximo:
3 687.24 USD (45.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.06% (3 667.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.86% (6 920.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 2471
EURAUD 1434
EURUSD 1020
GBPCAD 782
USDCAD 731
AUDCAD 711
AUDUSD 667
GBPUSD 626
NZDUSD 486
EURJPY 471
AUDNZD 421
EURCAD 383
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 209
BTCUSD 116
AUDSGD 104
GBPAUD 78
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
USDCAD -2.2K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -448
NZDUSD 1.9K
EURJPY 452
AUDNZD -92
EURCAD 297
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 804
BTCUSD -39
AUDSGD 175
GBPAUD 78
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD -36K
EURAUD -32K
EURUSD 4.8K
GBPCAD -41K
USDCAD -18K
AUDCAD 16K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -9K
NZDUSD -5.7K
EURJPY 3.9K
AUDNZD -3.4K
EURCAD -6.1K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
GBPAUD 2K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +661.12 USD
Pior negociação: -953 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +220.70 USD
Máxima perda consecutiva: -25.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
