交易:
11 894
盈利交易:
8 188 (68.84%)
亏损交易:
3 706 (31.16%)
最好交易:
661.12 USD
最差交易:
-952.52 USD
毛利:
75 742.51 USD (2 367 104 pips)
毛利亏损:
-61 353.69 USD (1 732 438 pips)
最大连续赢利:
36 (220.70 USD)
最大连续盈利:
661.12 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.68%
最大入金加载:
34.05%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
279
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.90
长期交易:
6 143 (51.65%)
短期交易:
5 751 (48.35%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
9.25 USD
平均损失:
-16.56 USD
最大连续失误:
70 (-25.25 USD)
最大连续亏损:
-2 028.37 USD (5)
每月增长:
-5.53%
年度预测:
-66.80%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
34.28 USD
最大值:
3 687.24 USD (45.68%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (3 667.94 USD)
净值:
56.86% (6 920.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2466
|EURAUD
|1434
|EURUSD
|1020
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|730
|AUDCAD
|711
|AUDUSD
|666
|GBPUSD
|624
|NZDUSD
|486
|EURJPY
|465
|AUDNZD
|420
|EURCAD
|377
|AUDCHF
|281
|GBPCHF
|262
|CADCHF
|261
|EURCHF
|228
|EURGBP
|209
|BTCUSD
|116
|AUDSGD
|104
|GBPAUD
|77
|EURNZD
|60
|GBPSGD
|45
|EURSGD
|27
|XAUUSD
|12
|USDSGD
|10
|NZDCAD
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|1.1K
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-749
|USDCAD
|-2.2K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-450
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|446
|AUDNZD
|-93
|EURCAD
|293
|AUDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|CADCHF
|1.3K
|EURCHF
|721
|EURGBP
|804
|BTCUSD
|-39
|AUDSGD
|175
|GBPAUD
|77
|EURNZD
|87
|GBPSGD
|105
|EURSGD
|50
|XAUUSD
|-2.1K
|USDSGD
|-4
|NZDCAD
|30
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|-37K
|EURAUD
|-32K
|EURUSD
|4.8K
|GBPCAD
|-41K
|USDCAD
|-18K
|AUDCAD
|16K
|AUDUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|-9.2K
|NZDUSD
|-5.7K
|EURJPY
|3.8K
|AUDNZD
|-3.5K
|EURCAD
|-6.7K
|AUDCHF
|4.9K
|GBPCHF
|12K
|CADCHF
|5.3K
|EURCHF
|-1.7K
|EURGBP
|6K
|BTCUSD
|-389K
|AUDSGD
|-2K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|3.1K
|GBPSGD
|-1.2K
|EURSGD
|2K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDSGD
|-348
|NZDCAD
|179
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +661.12 USD
最差交易: -953 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +220.70 USD
最大连续亏损: -25.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月89 USD
44%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
32
92%
11 894
68%
99%
1.23
1.21
USD
USD
57%
1:500