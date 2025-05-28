信号部分
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 89 USD per 
增长自 2025 44%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 894
盈利交易:
8 188 (68.84%)
亏损交易:
3 706 (31.16%)
最好交易:
661.12 USD
最差交易:
-952.52 USD
毛利:
75 742.51 USD (2 367 104 pips)
毛利亏损:
-61 353.69 USD (1 732 438 pips)
最大连续赢利:
36 (220.70 USD)
最大连续盈利:
661.12 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.68%
最大入金加载:
34.05%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
279
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.90
长期交易:
6 143 (51.65%)
短期交易:
5 751 (48.35%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
9.25 USD
平均损失:
-16.56 USD
最大连续失误:
70 (-25.25 USD)
最大连续亏损:
-2 028.37 USD (5)
每月增长:
-5.53%
年度预测:
-66.80%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
34.28 USD
最大值:
3 687.24 USD (45.68%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (3 667.94 USD)
净值:
56.86% (6 920.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 2466
EURAUD 1434
EURUSD 1020
GBPCAD 782
USDCAD 730
AUDCAD 711
AUDUSD 666
GBPUSD 624
NZDUSD 486
EURJPY 465
AUDNZD 420
EURCAD 377
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 209
BTCUSD 116
AUDSGD 104
GBPAUD 77
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
USDCAD -2.2K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -450
NZDUSD 1.9K
EURJPY 446
AUDNZD -93
EURCAD 293
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 804
BTCUSD -39
AUDSGD 175
GBPAUD 77
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD -37K
EURAUD -32K
EURUSD 4.8K
GBPCAD -41K
USDCAD -18K
AUDCAD 16K
AUDUSD -1.7K
GBPUSD -9.2K
NZDUSD -5.7K
EURJPY 3.8K
AUDNZD -3.5K
EURCAD -6.7K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +661.12 USD
最差交易: -953 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +220.70 USD
最大连续亏损: -25.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Eupnae Dong
每月89 USD
44%
0
0
USD
26K
USD
32
92%
11 894
68%
99%
1.23
1.21
USD
57%
1:500
