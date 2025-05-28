- 자본
- 축소
트레이드:
12 417
이익 거래:
8 563 (68.96%)
손실 거래:
3 854 (31.04%)
최고의 거래:
661.12 USD
최악의 거래:
-952.52 USD
총 수익:
76 639.69 USD (2 429 763 pips)
총 손실:
-63 217.51 USD (1 781 483 pips)
연속 최대 이익:
36 (220.70 USD)
연속 최대 이익:
661.12 USD (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.68%
최대 입금량:
34.05%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
403
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.64
롱(주식매수):
6 415 (51.66%)
숏(주식차입매도):
6 002 (48.34%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
8.95 USD
평균 손실:
-16.40 USD
연속 최대 손실:
70 (-25.25 USD)
연속 최대 손실:
-2 028.37 USD (5)
월별 성장률:
-10.21%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.28 USD
최대한의:
3 687.24 USD (45.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.06% (3 667.94 USD)
자본금별:
56.86% (6 920.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2597
|EURAUD
|1434
|EURUSD
|1049
|GBPCAD
|782
|AUDCAD
|750
|USDCAD
|735
|AUDUSD
|684
|GBPUSD
|681
|EURJPY
|542
|NZDUSD
|507
|EURCAD
|442
|AUDNZD
|437
|AUDCHF
|281
|GBPCHF
|262
|CADCHF
|261
|EURCHF
|228
|EURGBP
|224
|GBPAUD
|126
|BTCUSD
|116
|AUDSGD
|104
|EURNZD
|60
|GBPSGD
|45
|EURSGD
|27
|XAUUSD
|12
|USDSGD
|10
|NZDCAD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|3.7K
|EURAUD
|1.1K
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-749
|AUDCAD
|1.7K
|USDCAD
|-3.5K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-420
|EURJPY
|510
|NZDUSD
|1.8K
|EURCAD
|352
|AUDNZD
|-99
|AUDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|CADCHF
|1.3K
|EURCHF
|721
|EURGBP
|820
|GBPAUD
|151
|BTCUSD
|-39
|AUDSGD
|175
|EURNZD
|87
|GBPSGD
|105
|EURSGD
|50
|XAUUSD
|-2.1K
|USDSGD
|-4
|NZDCAD
|30
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|-28K
|EURAUD
|-32K
|EURUSD
|5.3K
|GBPCAD
|-41K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|-23K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-8.4K
|EURJPY
|8.2K
|NZDUSD
|-7.2K
|EURCAD
|-2.7K
|AUDNZD
|-5.1K
|AUDCHF
|4.9K
|GBPCHF
|12K
|CADCHF
|5.3K
|EURCHF
|-1.7K
|EURGBP
|6.4K
|GBPAUD
|6.9K
|BTCUSD
|-389K
|AUDSGD
|-2K
|EURNZD
|3.1K
|GBPSGD
|-1.2K
|EURSGD
|2K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDSGD
|-348
|NZDCAD
|179
|
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 89 USD
39%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
34
92%
12 417
68%
99%
1.21
1.08
USD
USD
57%
1:500