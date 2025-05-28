시그널섹션
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 89 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 39%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 417
이익 거래:
8 563 (68.96%)
손실 거래:
3 854 (31.04%)
최고의 거래:
661.12 USD
최악의 거래:
-952.52 USD
총 수익:
76 639.69 USD (2 429 763 pips)
총 손실:
-63 217.51 USD (1 781 483 pips)
연속 최대 이익:
36 (220.70 USD)
연속 최대 이익:
661.12 USD (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.68%
최대 입금량:
34.05%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
403
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.64
롱(주식매수):
6 415 (51.66%)
숏(주식차입매도):
6 002 (48.34%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
8.95 USD
평균 손실:
-16.40 USD
연속 최대 손실:
70 (-25.25 USD)
연속 최대 손실:
-2 028.37 USD (5)
월별 성장률:
-10.21%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.28 USD
최대한의:
3 687.24 USD (45.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.06% (3 667.94 USD)
자본금별:
56.86% (6 920.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 2597
EURAUD 1434
EURUSD 1049
GBPCAD 782
AUDCAD 750
USDCAD 735
AUDUSD 684
GBPUSD 681
EURJPY 542
NZDUSD 507
EURCAD 442
AUDNZD 437
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 224
GBPAUD 126
BTCUSD 116
AUDSGD 104
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 3.7K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
AUDCAD 1.7K
USDCAD -3.5K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -420
EURJPY 510
NZDUSD 1.8K
EURCAD 352
AUDNZD -99
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 820
GBPAUD 151
BTCUSD -39
AUDSGD 175
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD -28K
EURAUD -32K
EURUSD 5.3K
GBPCAD -41K
AUDCAD 13K
USDCAD -23K
AUDUSD -1.2K
GBPUSD -8.4K
EURJPY 8.2K
NZDUSD -7.2K
EURCAD -2.7K
AUDNZD -5.1K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6.4K
GBPAUD 6.9K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +661.12 USD
최악의 거래: -953 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +220.70 USD
연속 최대 손실: -25.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success. 
리뷰 없음
