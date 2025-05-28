SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Eupnae Dong
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 89 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
VantageInternational-Live 7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 953
Gewinntrades:
8 229 (68.84%)
Verlusttrades:
3 724 (31.16%)
Bester Trade:
661.12 USD
Schlechtester Trade:
-952.52 USD
Bruttoprofit:
75 874.41 USD (2 374 227 pips)
Bruttoverlust:
-61 434.94 USD (1 735 399 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (220.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
661.12 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
98.68%
Max deposit load:
34.05%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
242
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.92
Long-Positionen:
6 175 (51.66%)
Short-Positionen:
5 778 (48.34%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
70 (-25.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 028.37 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-5.72%
Jahresprognose:
-69.37%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.28 USD
Maximaler:
3 687.24 USD (45.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.06% (3 667.94 USD)
Kapital:
56.86% (6 920.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 2482
EURAUD 1434
EURUSD 1020
GBPCAD 782
USDCAD 731
AUDCAD 713
AUDUSD 667
GBPUSD 626
NZDUSD 488
EURJPY 481
AUDNZD 424
EURCAD 389
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 209
BTCUSD 116
AUDSGD 104
GBPAUD 80
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
USDCAD -2.2K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -448
NZDUSD 1.9K
EURJPY 459
AUDNZD -91
EURCAD 306
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 804
BTCUSD -39
AUDSGD 175
GBPAUD 81
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD -35K
EURAUD -32K
EURUSD 4.8K
GBPCAD -41K
USDCAD -18K
AUDCAD 16K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -9K
NZDUSD -5.9K
EURJPY 4.8K
AUDNZD -3.2K
EURCAD -6.3K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
GBPAUD 2.4K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +661.12 USD
Schlechtester Trade: -953 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +220.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Eupnae Dong
89 USD pro Monat
45%
0
0
USD
26K
USD
33
92%
11 953
68%
99%
1.23
1.21
USD
57%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.