Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 89 USD в месяц
прирост с 2025 44%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 882
Прибыльных трейдов:
8 180 (68.84%)
Убыточных трейдов:
3 702 (31.16%)
Лучший трейд:
661.12 USD
Худший трейд:
-952.52 USD
Общая прибыль:
75 727.44 USD (2 365 672 pips)
Общий убыток:
-61 349.39 USD (1 731 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (220.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
661.12 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
34.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
355
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
6 131 (51.60%)
Коротких трейдов:
5 751 (48.40%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
9.26 USD
Средний убыток:
-16.57 USD
Макс. серия проигрышей:
70 (-25.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 028.37 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.24%
Годовой прогноз:
-63.54%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.28 USD
Максимальная:
3 687.24 USD (45.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.06% (3 667.94 USD)
По эквити:
56.86% (6 920.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 2464
EURAUD 1434
EURUSD 1020
GBPCAD 782
USDCAD 730
AUDCAD 711
AUDUSD 666
GBPUSD 624
NZDUSD 486
EURJPY 457
AUDNZD 418
EURCAD 377
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 209
BTCUSD 116
AUDSGD 104
GBPAUD 77
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
USDCAD -2.2K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -450
NZDUSD 1.9K
EURJPY 438
AUDNZD -94
EURCAD 293
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 804
BTCUSD -39
AUDSGD 175
GBPAUD 77
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD -37K
EURAUD -32K
EURUSD 4.8K
GBPCAD -41K
USDCAD -18K
AUDCAD 16K
AUDUSD -1.7K
GBPUSD -9.2K
NZDUSD -5.7K
EURJPY 3.6K
AUDNZD -3.7K
EURCAD -6.7K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +661.12 USD
Худший трейд: -953 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +220.70 USD
Макс. убыток в серии: -25.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
