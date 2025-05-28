- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 882
Прибыльных трейдов:
8 180 (68.84%)
Убыточных трейдов:
3 702 (31.16%)
Лучший трейд:
661.12 USD
Худший трейд:
-952.52 USD
Общая прибыль:
75 727.44 USD (2 365 672 pips)
Общий убыток:
-61 349.39 USD (1 731 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (220.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
661.12 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
34.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
355
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.90
Длинных трейдов:
6 131 (51.60%)
Коротких трейдов:
5 751 (48.40%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
9.26 USD
Средний убыток:
-16.57 USD
Макс. серия проигрышей:
70 (-25.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 028.37 USD (5)
Прирост в месяц:
-5.24%
Годовой прогноз:
-63.54%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.28 USD
Максимальная:
3 687.24 USD (45.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.06% (3 667.94 USD)
По эквити:
56.86% (6 920.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2464
|EURAUD
|1434
|EURUSD
|1020
|GBPCAD
|782
|USDCAD
|730
|AUDCAD
|711
|AUDUSD
|666
|GBPUSD
|624
|NZDUSD
|486
|EURJPY
|457
|AUDNZD
|418
|EURCAD
|377
|AUDCHF
|281
|GBPCHF
|262
|CADCHF
|261
|EURCHF
|228
|EURGBP
|209
|BTCUSD
|116
|AUDSGD
|104
|GBPAUD
|77
|EURNZD
|60
|GBPSGD
|45
|EURSGD
|27
|XAUUSD
|12
|USDSGD
|10
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|3.6K
|EURAUD
|1.1K
|EURUSD
|3.1K
|GBPCAD
|-749
|USDCAD
|-2.2K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-450
|NZDUSD
|1.9K
|EURJPY
|438
|AUDNZD
|-94
|EURCAD
|293
|AUDCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|CADCHF
|1.3K
|EURCHF
|721
|EURGBP
|804
|BTCUSD
|-39
|AUDSGD
|175
|GBPAUD
|77
|EURNZD
|87
|GBPSGD
|105
|EURSGD
|50
|XAUUSD
|-2.1K
|USDSGD
|-4
|NZDCAD
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|-37K
|EURAUD
|-32K
|EURUSD
|4.8K
|GBPCAD
|-41K
|USDCAD
|-18K
|AUDCAD
|16K
|AUDUSD
|-1.7K
|GBPUSD
|-9.2K
|NZDUSD
|-5.7K
|EURJPY
|3.6K
|AUDNZD
|-3.7K
|EURCAD
|-6.7K
|AUDCHF
|4.9K
|GBPCHF
|12K
|CADCHF
|5.3K
|EURCHF
|-1.7K
|EURGBP
|6K
|BTCUSD
|-389K
|AUDSGD
|-2K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|3.1K
|GBPSGD
|-1.2K
|EURSGD
|2K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDSGD
|-348
|NZDCAD
|179
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +661.12 USD
Худший трейд: -953 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +220.70 USD
Макс. убыток в серии: -25.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
89 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
32
92%
11 882
68%
99%
1.23
1.21
USD
USD
57%
1:500