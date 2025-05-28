SegnaliSezioni
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 89 USD al mese
crescita dal 2025 39%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 205
Profit Trade:
4 920 (68.28%)
Loss Trade:
2 285 (31.71%)
Best Trade:
661.12 USD
Worst Trade:
-686.36 USD
Profitto lordo:
49 109.01 USD (1 860 949 pips)
Perdita lorda:
-38 307.38 USD (1 175 483 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (220.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
661.12 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.68%
Massimo carico di deposito:
34.05%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
350
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
3 732 (51.80%)
Short Trade:
3 473 (48.20%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
9.98 USD
Perdita media:
-16.76 USD
Massime perdite consecutive:
70 (-25.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-933.55 USD (4)
Crescita mensile:
4.17%
Previsione annuale:
50.59%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.28 USD
Massimale:
3 687.24 USD (45.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.06% (3 667.94 USD)
Per equità:
56.86% (6 920.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 1382
EURAUD 1054
EURUSD 676
GBPCAD 512
USDCAD 500
AUDUSD 432
AUDCAD 409
GBPUSD 369
NZDUSD 316
EURCAD 277
GBPCHF 262
AUDCHF 154
CADCHF 127
EURCHF 124
BTCUSD 116
AUDSGD 104
EURGBP 75
AUDNZD 75
GBPAUD 66
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 2.7K
EURAUD 1.3K
EURUSD 2K
GBPCAD -39
USDCAD 465
AUDUSD 903
AUDCAD 1.2K
GBPUSD -846
NZDUSD 1.1K
EURCAD 130
GBPCHF 1.3K
AUDCHF 959
CADCHF 771
EURCHF 601
BTCUSD -39
AUDSGD 175
EURGBP 197
AUDNZD -358
GBPAUD 64
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -31K
EURAUD -16K
EURUSD -1.4K
GBPCAD -16K
USDCAD 4.1K
AUDUSD 639
AUDCAD 4.9K
GBPUSD -6.6K
NZDUSD -2.6K
EURCAD -8.8K
GBPCHF 12K
AUDCHF 5.5K
CADCHF 4.1K
EURCHF 3.6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
EURGBP -863
AUDNZD -3.4K
GBPAUD -201
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +661.12 USD
Worst Trade: -686 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +220.70 USD
Massima perdita consecutiva: -25.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 01:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
