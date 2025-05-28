- Crescita
Trade:
7 205
Profit Trade:
4 920 (68.28%)
Loss Trade:
2 285 (31.71%)
Best Trade:
661.12 USD
Worst Trade:
-686.36 USD
Profitto lordo:
49 109.01 USD (1 860 949 pips)
Perdita lorda:
-38 307.38 USD (1 175 483 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (220.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
661.12 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.68%
Massimo carico di deposito:
34.05%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
350
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
3 732 (51.80%)
Short Trade:
3 473 (48.20%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
9.98 USD
Perdita media:
-16.76 USD
Massime perdite consecutive:
70 (-25.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-933.55 USD (4)
Crescita mensile:
4.17%
Previsione annuale:
50.59%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.28 USD
Massimale:
3 687.24 USD (45.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.06% (3 667.94 USD)
Per equità:
56.86% (6 920.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1382
|EURAUD
|1054
|EURUSD
|676
|GBPCAD
|512
|USDCAD
|500
|AUDUSD
|432
|AUDCAD
|409
|GBPUSD
|369
|NZDUSD
|316
|EURCAD
|277
|GBPCHF
|262
|AUDCHF
|154
|CADCHF
|127
|EURCHF
|124
|BTCUSD
|116
|AUDSGD
|104
|EURGBP
|75
|AUDNZD
|75
|GBPAUD
|66
|EURNZD
|60
|GBPSGD
|45
|EURSGD
|27
|XAUUSD
|12
|USDSGD
|10
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|2.7K
|EURAUD
|1.3K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|-39
|USDCAD
|465
|AUDUSD
|903
|AUDCAD
|1.2K
|GBPUSD
|-846
|NZDUSD
|1.1K
|EURCAD
|130
|GBPCHF
|1.3K
|AUDCHF
|959
|CADCHF
|771
|EURCHF
|601
|BTCUSD
|-39
|AUDSGD
|175
|EURGBP
|197
|AUDNZD
|-358
|GBPAUD
|64
|EURNZD
|87
|GBPSGD
|105
|EURSGD
|50
|XAUUSD
|-2.1K
|USDSGD
|-4
|NZDCAD
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-31K
|EURAUD
|-16K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPCAD
|-16K
|USDCAD
|4.1K
|AUDUSD
|639
|AUDCAD
|4.9K
|GBPUSD
|-6.6K
|NZDUSD
|-2.6K
|EURCAD
|-8.8K
|GBPCHF
|12K
|AUDCHF
|5.5K
|CADCHF
|4.1K
|EURCHF
|3.6K
|BTCUSD
|-389K
|AUDSGD
|-2K
|EURGBP
|-863
|AUDNZD
|-3.4K
|GBPAUD
|-201
|EURNZD
|3.1K
|GBPSGD
|-1.2K
|EURSGD
|2K
|XAUUSD
|-1.9K
|USDSGD
|-348
|NZDCAD
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +661.12 USD
Worst Trade: -686 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +220.70 USD
Massima perdita consecutiva: -25.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.
