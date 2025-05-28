SeñalesSecciones
Kim Geunho

Eupnae Dong

Kim Geunho
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 89 USD al mes
incremento desde 2025 44%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 917
Transacciones Rentables:
8 204 (68.84%)
Transacciones Irrentables:
3 713 (31.16%)
Mejor transacción:
661.12 USD
Peor transacción:
-952.52 USD
Beneficio Bruto:
75 767.28 USD (2 369 906 pips)
Pérdidas Brutas:
-61 359.93 USD (1 733 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (220.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
661.12 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.68%
Carga máxima del depósito:
34.05%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
244
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.91
Transacciones Largas:
6 152 (51.62%)
Transacciones Cortas:
5 765 (48.38%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
1.21 USD
Beneficio medio:
9.24 USD
Pérdidas medias:
-16.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
70 (-25.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 028.37 USD (5)
Crecimiento al mes:
-5.65%
Pronóstico anual:
-68.61%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.28 USD
Máxima:
3 687.24 USD (45.68%)
Reducción relativa:
De balance:
17.06% (3 667.94 USD)
De fondos:
56.86% (6 920.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 2471
EURAUD 1434
EURUSD 1020
GBPCAD 782
USDCAD 731
AUDCAD 711
AUDUSD 667
GBPUSD 626
NZDUSD 486
EURJPY 471
AUDNZD 421
EURCAD 383
AUDCHF 281
GBPCHF 262
CADCHF 261
EURCHF 228
EURGBP 209
BTCUSD 116
AUDSGD 104
GBPAUD 78
EURNZD 60
GBPSGD 45
EURSGD 27
XAUUSD 12
USDSGD 10
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 3.6K
EURAUD 1.1K
EURUSD 3.1K
GBPCAD -749
USDCAD -2.2K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -448
NZDUSD 1.9K
EURJPY 452
AUDNZD -92
EURCAD 297
AUDCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
CADCHF 1.3K
EURCHF 721
EURGBP 804
BTCUSD -39
AUDSGD 175
GBPAUD 78
EURNZD 87
GBPSGD 105
EURSGD 50
XAUUSD -2.1K
USDSGD -4
NZDCAD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD -36K
EURAUD -32K
EURUSD 4.8K
GBPCAD -41K
USDCAD -18K
AUDCAD 16K
AUDUSD -1.6K
GBPUSD -9K
NZDUSD -5.7K
EURJPY 3.9K
AUDNZD -3.4K
EURCAD -6.1K
AUDCHF 4.9K
GBPCHF 12K
CADCHF 5.3K
EURCHF -1.7K
EURGBP 6K
BTCUSD -389K
AUDSGD -2K
GBPAUD 2K
EURNZD 3.1K
GBPSGD -1.2K
EURSGD 2K
XAUUSD -1.9K
USDSGD -348
NZDCAD 179
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +661.12 USD
Peor transacción: -953 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +220.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Fully automated with strict spread and slippage filters. It's with your success.


2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
