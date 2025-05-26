SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PipsMakerCH
Dionsius Fredi

PipsMakerCH

Dionsius Fredi
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 935
Kârla kapanan işlemler:
4 056 (68.34%)
Zararla kapanan işlemler:
1 879 (31.66%)
En iyi işlem:
740.95 USD
En kötü işlem:
-179.25 USD
Brüt kâr:
27 290.41 USD (346 619 pips)
Brüt zarar:
-17 057.22 USD (399 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 067.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 913.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
89.69%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
196
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
3 068 (51.69%)
Satış işlemleri:
2 867 (48.31%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
6.73 USD
Ortalama zarar:
-9.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 360.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 360.15 USD (23)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
32.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 034.95 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.93% (3 034.95 USD)
Varlığa göre:
11.79% (8 516.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 5935
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -52K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +740.95 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +1 067.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 360.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
8.94 × 16
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Open account : 

https://headway.partners/user/signup?hwp=374e85


Copy on headway :

https://hw.online/user/social-trading/copytrade/strategy/1946

İnceleme yok
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.26 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PipsMakerCH
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
74K
USD
18
100%
5 935
68%
90%
1.59
1.72
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.