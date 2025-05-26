- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 969
利益トレード:
7 479 (68.18%)
損失トレード:
3 490 (31.82%)
ベストトレード:
742.78 USD
最悪のトレード:
-179.25 USD
総利益:
52 120.53 USD (630 355 pips)
総損失:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
最大連続の勝ち:
23 (1 067.88 USD)
最大連続利益:
1 913.54 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
88.50%
最大入金額:
5.88%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
199
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.81
長いトレード:
5 740 (52.33%)
短いトレード:
5 229 (47.67%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.88 USD
平均利益:
6.97 USD
平均損失:
-9.02 USD
最大連続の負け:
23 (-2 360.15 USD)
最大連続損失:
-2 360.15 USD (23)
月間成長:
3.31%
年間予想:
40.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 034.95 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.93% (3 034.95 USD)
エクイティによる:
18.39% (12 645.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10969
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|8.94 × 16
Open Headway account :
https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85
Copy on headway :
https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946
=============================================================
Open Valetax account :
https://ma.valetaxintl.com/p/3412079
Copy on Valetax :
https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742
==============================================================
