Dionsius Fredi

PipsMakerCH

Dionsius Fredi
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 935
Profit Trade:
4 056 (68.34%)
Loss Trade:
1 879 (31.66%)
Best Trade:
740.95 USD
Worst Trade:
-179.25 USD
Profitto lordo:
27 290.41 USD (346 619 pips)
Perdita lorda:
-17 057.22 USD (399 022 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 067.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 913.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
89.69%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
3 068 (51.69%)
Short Trade:
2 867 (48.31%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
6.73 USD
Perdita media:
-9.08 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-2 360.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 360.15 USD (23)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 034.95 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (3 034.95 USD)
Per equità:
11.79% (8 516.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 5935
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -52K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +740.95 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +1 067.88 USD
Massima perdita consecutiva: -2 360.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
8.94 × 16
Non ci sono recensioni
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.26 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
