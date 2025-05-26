- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 935
Profit Trade:
4 056 (68.34%)
Loss Trade:
1 879 (31.66%)
Best Trade:
740.95 USD
Worst Trade:
-179.25 USD
Profitto lordo:
27 290.41 USD (346 619 pips)
Perdita lorda:
-17 057.22 USD (399 022 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 067.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 913.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
89.69%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
3 068 (51.69%)
Short Trade:
2 867 (48.31%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
6.73 USD
Perdita media:
-9.08 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-2 360.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 360.15 USD (23)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 034.95 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (3 034.95 USD)
Per equità:
11.79% (8 516.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|5935
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-52K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +740.95 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +1 067.88 USD
Massima perdita consecutiva: -2 360.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|8.94 × 16
