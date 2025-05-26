- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 969
盈利交易:
7 479 (68.18%)
亏损交易:
3 490 (31.82%)
最好交易:
742.78 USD
最差交易:
-179.25 USD
毛利:
52 120.53 USD (630 355 pips)
毛利亏损:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
最大连续赢利:
23 (1 067.88 USD)
最大连续盈利:
1 913.54 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
88.50%
最大入金加载:
5.88%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
199
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.81
长期交易:
5 740 (52.33%)
短期交易:
5 229 (47.67%)
利润因子:
1.66
预期回报:
1.88 USD
平均利润:
6.97 USD
平均损失:
-9.02 USD
最大连续失误:
23 (-2 360.15 USD)
最大连续亏损:
-2 360.15 USD (23)
每月增长:
3.31%
年度预测:
40.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 034.95 USD (3.56%)
相对跌幅:
结余:
3.93% (3 034.95 USD)
净值:
18.39% (12 645.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10969
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +742.78 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +1 067.88 USD
最大连续亏损: -2 360.15 USD
Open Headway account :
https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85
Copy on headway :
https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946
=============================================================
Open Valetax account :
https://ma.valetaxintl.com/p/3412079
Copy on Valetax :
https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742
==============================================================
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
35
100%
10 969
68%
88%
1.65
1.88
USD
USD
18%
1:500