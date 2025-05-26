SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PipsMakerCH
Dionsius Fredi

PipsMakerCH

Dionsius Fredi
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 968
Transacciones Rentables:
7 478 (68.18%)
Transacciones Irrentables:
3 490 (31.82%)
Mejor transacción:
742.78 USD
Peor transacción:
-179.25 USD
Beneficio Bruto:
52 119.43 USD (630 298 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (1 067.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 913.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
88.50%
Carga máxima del depósito:
5.88%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
198
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
6.81
Transacciones Largas:
5 739 (52.32%)
Transacciones Cortas:
5 229 (47.68%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
1.88 USD
Beneficio medio:
6.97 USD
Pérdidas medias:
-9.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 360.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 360.15 USD (23)
Crecimiento al mes:
3.31%
Pronóstico anual:
40.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 034.95 USD (3.56%)
Reducción relativa:
De balance:
3.93% (3 034.95 USD)
De fondos:
18.39% (12 645.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 10968
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY -111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +742.78 USD
Peor transacción: -179 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +1 067.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 360.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
8.94 × 16
No hay comentarios
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.26 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

