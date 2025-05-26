- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10 968
Transacciones Rentables:
7 478 (68.18%)
Transacciones Irrentables:
3 490 (31.82%)
Mejor transacción:
742.78 USD
Peor transacción:
-179.25 USD
Beneficio Bruto:
52 119.43 USD (630 298 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (1 067.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 913.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
88.50%
Carga máxima del depósito:
5.88%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
198
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
6.81
Transacciones Largas:
5 739 (52.32%)
Transacciones Cortas:
5 229 (47.68%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
1.88 USD
Beneficio medio:
6.97 USD
Pérdidas medias:
-9.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 360.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 360.15 USD (23)
Crecimiento al mes:
3.31%
Pronóstico anual:
40.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 034.95 USD (3.56%)
Reducción relativa:
De balance:
3.93% (3 034.95 USD)
De fondos:
18.39% (12 645.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10968
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +742.78 USD
Peor transacción: -179 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +1 067.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 360.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|8.94 × 16
