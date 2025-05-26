СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PipsMakerCH
Dionsius Fredi

PipsMakerCH

Dionsius Fredi
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 971
Прибыльных трейдов:
7 481 (68.18%)
Убыточных трейдов:
3 490 (31.81%)
Лучший трейд:
742.78 USD
Худший трейд:
-179.25 USD
Общая прибыль:
52 122.81 USD (630 447 pips)
Общий убыток:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (1 067.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 913.54 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
88.50%
Макс. загрузка депозита:
5.88%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
199
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.81
Длинных трейдов:
5 742 (52.34%)
Коротких трейдов:
5 229 (47.66%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
6.97 USD
Средний убыток:
-9.02 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 360.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 360.15 USD (23)
Прирост в месяц:
3.31%
Годовой прогноз:
40.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 034.95 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.93% (3 034.95 USD)
По эквити:
18.39% (12 645.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 10971
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY -111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +742.78 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +1 067.88 USD
Макс. убыток в серии: -2 360.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
8.94 × 16
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Open Headway account : 

https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85

Copy on headway :

https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946

=============================================================

Open Valetax account : 

https://ma.valetaxintl.com/p/3412079

Copy on Valetax :

https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742

==============================================================



Нет отзывов
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.26 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PipsMakerCH
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
70K
USD
35
100%
10 971
68%
88%
1.65
1.88
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.