Всего трейдов:
10 971
Прибыльных трейдов:
7 481 (68.18%)
Убыточных трейдов:
3 490 (31.81%)
Лучший трейд:
742.78 USD
Худший трейд:
-179.25 USD
Общая прибыль:
52 122.81 USD (630 447 pips)
Общий убыток:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (1 067.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 913.54 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
88.50%
Макс. загрузка депозита:
5.88%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
199
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.81
Длинных трейдов:
5 742 (52.34%)
Коротких трейдов:
5 229 (47.66%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
6.97 USD
Средний убыток:
-9.02 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 360.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 360.15 USD (23)
Прирост в месяц:
3.31%
Годовой прогноз:
40.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 034.95 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.93% (3 034.95 USD)
По эквити:
18.39% (12 645.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10971
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|8.94 × 16
Open Headway account :
https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85
Copy on headway :
https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946
=============================================================
Open Valetax account :
https://ma.valetaxintl.com/p/3412079
Copy on Valetax :
https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742
==============================================================
