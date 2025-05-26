- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 969
Negociações com lucro:
7 479 (68.18%)
Negociações com perda:
3 490 (31.82%)
Melhor negociação:
742.78 USD
Pior negociação:
-179.25 USD
Lucro bruto:
52 120.53 USD (630 355 pips)
Perda bruta:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (1 067.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 913.54 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
88.50%
Depósito máximo carregado:
5.88%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
199
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.81
Negociações longas:
5 740 (52.33%)
Negociações curtas:
5 229 (47.67%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.88 USD
Lucro médio:
6.97 USD
Perda média:
-9.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 360.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 360.15 USD (23)
Crescimento mensal:
3.31%
Previsão anual:
40.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 034.95 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.93% (3 034.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.39% (12 645.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10969
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +742.78 USD
Pior negociação: -179 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +1 067.88 USD
Máxima perda consecutiva: -2 360.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|8.94 × 16
Open Headway account :
https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85
Copy on headway :
https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946
=============================================================
Open Valetax account :
https://ma.valetaxintl.com/p/3412079
Copy on Valetax :
https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742
==============================================================
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
35
100%
10 969
68%
88%
1.65
1.88
USD
USD
18%
1:500