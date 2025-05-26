SinaisSeções
Dionsius Fredi

PipsMakerCH

Dionsius Fredi
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 32%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 969
Negociações com lucro:
7 479 (68.18%)
Negociações com perda:
3 490 (31.82%)
Melhor negociação:
742.78 USD
Pior negociação:
-179.25 USD
Lucro bruto:
52 120.53 USD (630 355 pips)
Perda bruta:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (1 067.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 913.54 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
88.50%
Depósito máximo carregado:
5.88%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
199
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.81
Negociações longas:
5 740 (52.33%)
Negociações curtas:
5 229 (47.67%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.88 USD
Lucro médio:
6.97 USD
Perda média:
-9.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 360.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 360.15 USD (23)
Crescimento mensal:
3.31%
Previsão anual:
40.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 034.95 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.93% (3 034.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.39% (12 645.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 10969
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY -111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +742.78 USD
Pior negociação: -179 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +1 067.88 USD
Máxima perda consecutiva: -2 360.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
8.94 × 16
Open Headway account : 

https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85

Copy on headway :

https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946

=============================================================

Open Valetax account : 

https://ma.valetaxintl.com/p/3412079

Copy on Valetax :

https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742

==============================================================



Sem comentários
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.26 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PipsMakerCH
30 USD por mês
32%
0
0
USD
70K
USD
35
100%
10 969
68%
88%
1.65
1.88
USD
18%
1:500
