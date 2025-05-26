- 자본
트레이드:
10 971
이익 거래:
7 481 (68.18%)
손실 거래:
3 490 (31.81%)
최고의 거래:
742.78 USD
최악의 거래:
-179.25 USD
총 수익:
52 122.81 USD (630 447 pips)
총 손실:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
연속 최대 이익:
23 (1 067.88 USD)
연속 최대 이익:
1 913.54 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
88.50%
최대 입금량:
5.88%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
199
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.81
롱(주식매수):
5 742 (52.34%)
숏(주식차입매도):
5 229 (47.66%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
6.97 USD
평균 손실:
-9.02 USD
연속 최대 손실:
23 (-2 360.15 USD)
연속 최대 손실:
-2 360.15 USD (23)
월별 성장률:
3.31%
연간 예측:
40.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 034.95 USD (3.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.93% (3 034.95 USD)
자본금별:
18.39% (12 645.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10971
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +742.78 USD
최악의 거래: -179 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +1 067.88 USD
연속 최대 손실: -2 360.15 USD
Open Headway account :
https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85
Copy on headway :
https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946
=============================================================
Open Valetax account :
https://ma.valetaxintl.com/p/3412079
Copy on Valetax :
https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742
==============================================================
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
32%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
35
100%
10 971
68%
88%
1.65
1.88
USD
USD
18%
1:500