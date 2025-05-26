- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 969
Gewinntrades:
7 479 (68.18%)
Verlusttrades:
3 490 (31.82%)
Bester Trade:
742.78 USD
Schlechtester Trade:
-179.25 USD
Bruttoprofit:
52 120.53 USD (630 355 pips)
Bruttoverlust:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (1 067.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 913.54 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
88.50%
Max deposit load:
5.88%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
199
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.81
Long-Positionen:
5 740 (52.33%)
Short-Positionen:
5 229 (47.67%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 360.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 360.15 USD (23)
Wachstum pro Monat :
3.31%
Jahresprognose:
40.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 034.95 USD (3.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.93% (3 034.95 USD)
Kapital:
18.39% (12 645.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10969
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|-111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +742.78 USD
Schlechtester Trade: -179 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 067.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 360.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|8.94 × 16
