SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PipsMakerCH
Dionsius Fredi

PipsMakerCH

Dionsius Fredi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
Headway-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 969
Gewinntrades:
7 479 (68.18%)
Verlusttrades:
3 490 (31.82%)
Bester Trade:
742.78 USD
Schlechtester Trade:
-179.25 USD
Bruttoprofit:
52 120.53 USD (630 355 pips)
Bruttoverlust:
-31 466.47 USD (741 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (1 067.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 913.54 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
88.50%
Max deposit load:
5.88%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
199
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.81
Long-Positionen:
5 740 (52.33%)
Short-Positionen:
5 229 (47.67%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 360.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 360.15 USD (23)
Wachstum pro Monat :
3.31%
Jahresprognose:
40.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 034.95 USD (3.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.93% (3 034.95 USD)
Kapital:
18.39% (12 645.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 10969
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY -111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +742.78 USD
Schlechtester Trade: -179 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 067.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 360.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
8.94 × 16
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Open Headway account : 

https://hw-ind.com/user/signup?hwp=374e85

Copy on headway :

https://hw-ind.com/user/social-trading/copytrade/strategy/1946

=============================================================

Open Valetax account : 

https://ma.valetaxintl.com/p/3412079

Copy on Valetax :

https://ma.valetaxintl.com/guest/ct-strategies/1078742

==============================================================



Keine Bewertungen
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.26 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PipsMakerCH
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
70K
USD
35
100%
10 969
68%
88%
1.65
1.88
USD
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.